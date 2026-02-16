El creador de OpenClaw, Peter Steinberger, se une a OpenAI

El creador del agente de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) OpenClaw, Peter Steinberger, confirmó el domingo que se integra a OpenAI a fin de “acercar agentes a todo el mundo”.

Anteriormente llamado Clawdbot y Moltbot, OpenClaw fue lanzado el mes pasado por Steinberger, que recientemente se hizo viral por haber transformado la interacción con los modelos de lenguaje al pasar de la simple conversación a la ejecución de tareas proactivas.

Su popularidad —alcanzó más de 150,000 estrellas en GitHub en tiempo récord— se debe a que permite a los usuarios delegar flujos de trabajo reales, como la gestión de calendarios, ejecución de comandos de terminal o automatización de navegadores, operando de forma local para garantizar la soberanía de los datos.

Steinberger publicó en su cuenta de X que “OpenClaw se está convirtiendo en una fundación: abierta, independiente y recién comenzando”, junto con el enlace a una publicación de blog de un día antes en la que expresó que aunque puede ver al agente de AI como una gran compañía, no le parece emocionante.

“Para mí siempre ha sido importante que OpenClaw siga siendo de código abierto y tenga la libertad de prosperar”, explicó, al tiempo que aseguró que OpenAI asumió “fuertes compromisos” para permitir que le dedique tiempo y —agregó— que ya patrocina el proyecto.

Por último, concluyó: “Personalmente, estoy muy emocionado de unirme a OpenAI, ser parte de la frontera de la investigación y el desarrollo de AI y continuar construyendo con todos ustedes”.

“Es un genio con muchísimas ideas”: Altman

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció el domingo que el creador OpenClaw se unía a la compañía y que el servicio “se basará en un proyecto de código abierto que OpenAI seguirá apoyando”.

En una publicación en X, Altman escribió que Steinberger se “une a OpenAI para impulsar la próxima generación de agentes personales”.

“Es un genio con muchísimas ideas asombrosas sobre el futuro de los agentes muy inteligentes que interactúan entre sí para hacer cosas muy útiles. Esperamos que esto se convierta rápidamente en un elemento central de nuestra oferta de productos de IT“, escribió Altman.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

De origen austriaco, Steinberger es un ingeniero de software, emprendedor e innovador tecnológico. Es el fundador y CEO de PSPDFKit, una empresa que ofrece frameworks de PDF para desarrolladores que ya se usa en más de 1,000 millones de dispositivos. A través de OpenClaw, amplió su enfoque hacia la AI, con el objetivo de optimizar la productividad técnica a través de la automatización de flujos de trabajo.

De su vida personal se conoce poco. Medios internacionales estiman que ronda los 40 años de edad. En una de las pocas entrevistas que ha dado, recordó que a la edad de 14 quedó fascinado por una computadora y que incluso robó un juego de DOS de la escuela y luego escribió un programa para el disquete para venderlo.

Tras 13 años como CEO de PSPDFKit decidió vender sus acciones y desaparecer del panorama tecnológico. Tres años después, en abril de 2025, regresó para adentrarse al mundo de la AI.

Sobre si la ingeniería de software morirá, fue claro: “El código se puede dejar en manos de la AI, pero el pensamiento sistémico, el juicio arquitectónico y las compensaciones siempre serán los valores fundamentales de los ingenieros humanos.”

OpenAI, en competencia por talento

No se revelaron los términos, pero las empresas de AI, incluida OpenAI, han estado invirtiendo grandes cantidades de dinero para contratar talento. En mayo, OpenAI adquirió io, la startup de dispositivos de AI de Jony Ive, por más de $6 mil millones de dólares. Meta y Google también han invertido miles de millones para atraer a desarrolladores de GenAI.

OpenAI, valorada recientemente en $500,000 millones de dólares, se enfrenta a una intensa competencia en el mercado de la GenAI, en particular por parte de Google y Anthropic, cuyos modelos de AI están siendo utilizados para asumir más tareas empresariales.

Claude, de Anthropic, ha cobrado relevancia gracias a Claude Code; la compañía presentó recientemente Claude Opus 4.6, que mejora la codificación y permite mantener tareas de AI de agentes durante más tiempo. Anthropic fue valorada en $380 mil millones de dólares en una ronda de financiación que se cerró a principios de semana.

OpenClaw se ha extendido rápidamente en China y puede combinarse con modelos de lenguaje como DeepSeek. El motor de búsqueda Baidu planea ofrecer a los usuarios acceso directo a OpenClaw, de acuerdo con CNBC.

Algunos investigadores de IT están preocupados por la transparencia de OpenClaw y las ciberamenazas que podría suponer la posibilidad de que los usuarios modifiquen la herramienta prácticamente a su antojo.