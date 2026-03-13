En e-commerce, 22% usa AI para hallar el mejor precio | IT Masters Mag

El uso de herramientas de inteligencia artificial (AI) en el comercio electrónico de México presenta una adopción orientada a la optimización del presupuesto.

De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 22% de los consumidores emplea esta tecnología con el fin específico de localizar el producto con el precio más bajo o con la mayor oferta disponible.

Esta tendencia se complementa con 30% de los usuarios que utiliza la AI para la resolución de dudas de manera inmediata y un 20% que recibe recomendaciones personalizadas a través de estos sistemas.

La madurez digital del comprador mexicano se manifiesta en el uso de herramientas de comparación: 79% de los usuarios utiliza comparadores de precios, 48% activa alertas de seguimiento y 34% realiza búsquedas en modo incógnito para consultar costos.

Estas prácticas ocurren en un mercado donde el comercio electrónico alcanzó un valor de $941 mil millones de pesos en 2025, lo que representa un crecimiento anual de 19.2%.

Expansión del mercado y estructura del consumo digital

México ocupa la octava posición mundial en el sector de comercio electrónico, con un crecimiento que supera a mercados como Estados Unidos o Singapur. En el ámbito local, el eCommerce Retail constituye el 17.7% del total de las ventas minoristas. Por cada $100 pesos obtenidos en el canal minorista, $17.7 pesos provienen del entorno digital. Las tiendas nativas digitales, o Pure Players, registraron un incremento del 23.7%, mientras que los modelos tradicionales con presencia en línea (Brick & Click) crecieron un 14.9%.

La base de compradores digitales asciende a 77.2 millones de personas. El perfil predominante se sitúa en el rango de 29 a 44 años. En cuanto a la frecuencia y categorías:

Servicios: 71% de los usuarios adquirió servicios en el último mes.

71% de los usuarios adquirió servicios en el último mes. Productos: 62% realizó compras de bienes físicos en el mismo periodo.

62% realizó compras de bienes físicos en el mismo periodo. Omnicanalidad: 71% de los consumidores combina canales físicos y digitales para completar sus transacciones.

El índice de madurez digital indica que el 34% de los compradores posee un nivel alto, 42% un nivel medio y 24% un nivel bajo. Este escenario proyecta al comercio electrónico como el sexto sector más grande de la economía nacional, con una evolución impulsada por la autonomía en los métodos de pago y la diversificación en las opciones de entrega.