Ford admitió que se apresuró a recontratar a exempleados y encontrar nuevos técnicos después de que sus sistemas de inteligencia artificial (AI) simplemente no fueran lo suficientemente buenos.

En total, la automotriz recontrató, contrató o ascendió a 350 ingenieros experimentados para paliar las consecuencias de las fallas.

“Erróneamente, pensamos que con solo introducir AI y ajustar los requisitos de diseño, lograríamos un producto de alta calidad”, declaró a periodistas el vicepresidente de Ingeniería de hardware de vehículos de la automotriz, Charles Poon, de acuerdo con un reporte del sitio The Verge.

Aunque el número de empleados es una cifra, si se considera que la automotriz ha reducido gradualmente su plantilla, con más de 5,000 trabajadores menos que en 2020; la afectación se percibe como reputacional.

La firma ha llamado a revisión más autos que cualquier otro fabricante de automóviles en Estados Unidos este año y ha caído en las clasificaciones de fiabilidad.

Poon no dio detalles sobre el motivo de la marcha de esos empleados experimentados. The Verge apuntó que más de 100,000 nuevas pruebas basadas en AI para identificar casos extremos y poner a prueba los sistemas de software.

La AI no era el problema

El gigante de Detroit no es la primera compañía que se arrepiente en su implementación de inteligencia artificial. En mayo de 2025, la startup de tecnología financiera Klarna lanzó una campaña de reclutamiento después de que sus agentes de servicio al cliente basados ​​en AI no dieran la talla de los empleados.

De acuerdo con Poon, la AI no era exactamente el problema. En cambio, todo salió mal porque sus trabajadores experimentados se marcharon antes de que Ford pudiera transferir sus conocimientos a los sistemas de inteligencia artificial y ayudar a perfeccionar la tecnología destinada a reemplazarlos.

Ahora tuvieron que reincorporarlos para entrenar los sistemas de AI y a los nuevos empleados, que no estaban preparados. También se les pidió que mejoraran el entrenamiento.

La recontratación ocurre meses después de que el CEO de Ford, Jim Farley, declaró que la AI “reemplazará literalmente a la mitad de todo el personal administrativo en Estados Unidos”.