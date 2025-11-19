Google anuncia Gemini 3

Google lanzó su más reciente modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés), Gemini 3, en una carrera contrarreloj para mantenerse al día con OpenAI, creador de ChatGPT.

El nuevo modelo de inteligencia artificial (AI) permitirá a los usuarios obtener mejores respuestas a preguntas más complejas, “para que consigan lo que necesitan con menos ayuda”, afirmó el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en una de las varias publicaciones de blog que Google publicó el martes.

Gemini 3 se integrará en la aplicación homónima, en los productos de búsqueda con AI de Google, AI Mode y AI Overviews, así como en sus productos empresariales. El lanzamiento comienza el martes para suscriptores seleccionados y se extenderá a un público más amplio en las próximas semanas.

Este anuncio se produce unos ocho meses después de que Google presentara Gemini 2.5 y 11 meses después de Gemini 2.0. OpenAI, que impulsó el auge de la GenAI a finales de 2022 con el lanzamiento público de ChatGPT, presentó GPT-5 en agosto PASADO.

“Es asombroso pensar que en tan solo dos años, la AI ha evolucionado desde simplemente leer texto e imágenes hasta interpretar el entorno. A partir de hoy, lanzamos Gemini a la escala de Google”, escribió Pichai.

La aplicación Gemini cuenta ahora con 650 millones de usuarios activos mensuales y AI Overviews con 2,000 millones, según informó la compañía. OpenAI anunció en agosto que ChatGPT alcanzó los 700 millones de usuarios semanales.

Pichai añadió que el nuevo modelo está “diseñado para comprender la profundidad y los matices”, y afirmó que Gemini 3 también es “mucho mejor a la hora de descifrar el contexto y la intención detrás de la solicitud, para que obtengas lo que necesitas con menos indicaciones”.

La compañía indicó que los demás modelos de AI de Google aún pueden utilizarse para tareas más sencillas.

Alphabet y sus rivales de gran capitalización están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la infraestructura para la AI y en la rápida creación de más servicios para consumidores y empresas.

En sus informes de resultados del mes pasado, Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon elevaron sus previsiones de gastos de capital y, en conjunto, esperan que esta cifra supere los $380,000 millones de dólares este año.

Google afirmó que las respuestas de AI impulsadas por Gemini 3 “cambiarán los clichés y la adulación por información valiosa y precisa, diciéndote lo que necesitas oír, no lo que quieres oír”, según un comunicado de Demis Hassabis, CEO de DeepMind, la unidad de AI de Google. Los críticos del sector han señalado que los chatbots de AI actuales son demasiado aduladores.

La semana pasada, OpenAI lanzó dos actualizaciones para GPT-5. Una de ellas es “más cercana, más inteligente y mejor siguiendo instrucciones”, según la compañía, y la otra es “más rápida en tareas sencillas y más persistente en las complejas”.