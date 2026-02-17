 La transformación que la AI de agentes hizo en Spotify
La transformación que la AI de agentes hizo en Spotify: ya no escriben líneas de código

De manera interna, la empresa usa Honk, un sistema que le permite a un ingeniero pedir cambios en la app desde Slack, revisarlosy enviarlos a producción.

Publicado el 17 feb 2026
Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Stockholm,,Sweden,-,January,30,,2021:,A,Sign,With,The
Crédito: Archivo ShutterStock

Un ingeniero de Spotify, en su trayecto matutino al trabajo, desde Slack en su teléfono, puede pedirle a Claude que corrija un error o agregue una nueva función a la aplicación en iOS del servicio de streaming

Una vez que el chatbot de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) de Anthropic termina, el ingeniero recibe un código QR dentro la plataforma de mensajería de Salesforce para que pruebe la nueva versión y, si es de su agrado, puede integrarla en producción incluso antes de llegar a la oficina, desde el autobús.

“A este sistema le llamamos internamente Honk [y] nos está acelerando enormemente”, reveló el co-CEO de Spotify Gustav Söderström durante una llamada con inversionistas. “Nuestros socios claves en AI nos han dicho que nuestro trabajo es líder en la industria”, presumió.

La conversación, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, celebrada el pasado 10 de febrero, fue distinta en muchos sentidos: por primera vez Daniel Ek, cofundador de la empresa, no es el CEO, y la AI fue el tema que dominó, por encima de la monetización, entre las preguntas de los inversionistas.

“Somos, ante todo, una empresa tecnológica. Llevamos años afirmando que aspiramos a ser el brazo de R&D [investigación y desarrollo] de la industria musical. Y, si me permiten decirlo, tras casi 20 años, creo que nos lo hemos ganado”, afirmó Ek.

En Spotify la AI les evita escribir código

Söderström, el lado técnico de la nueva codirección de Spotify —antes fue el CPO/CTO—,  no quiso revelar “más secretos” sobre su estrategia de AI, la cual reconoció ha cambiado todo recientemente.

La Navidad, recordó, “fue un acontecimiento singular en términos de productividad de AI. Pasé todas mis vacaciones programando y creo que la mayoría de la gente del sector tecnológico también”.

Con la integración del último modelo de Anthropic, Opus 4.5, al agente de AI para hacer código Claude Code “cruzamos el umbral donde todo empezó a funcionar”, explicó.

Ahora sus ingenieros más experimentados, “los mejores desarrolladores dicen que no han escrito ni una sola línea de código desde diciembre. En realidad, solo generan código y lo supervisan. Así que es un gran cambio. Es real y está sucediendo rápidamente”.

Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
