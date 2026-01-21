 Los costos de la energía decidirán qué países ganarán la carrera de la AI: CEO de Microsoft | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los costos de la energía decidirán qué países ganarán la carrera de la AI: CEO de Microsoft

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

Satya Nadella dijo durante el Foro Económico Mundial que Europa necesita una perspectiva más global para tener éxito en la era de la inteligencia artificial.

Publicado el 21 ene 2026
Screenshot
Crédito: YouTube @World Economic Forum

Los costos de la energía serán la clave definitiva para decidir qué país liderará la carrera de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), afirmó el CEO de Microsoft Satya Nadella.

Mientras las naciones compiten por desplegar infraestructura de AI para capitalizar las promesas de eficiencia de esta tecnología, Nadella declaró en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial (WEF) que “el crecimiento del PIB en cualquier región estará directamente correlacionado” con el costo energético necesario para operar la AI.

El CEO destacó la relevancia de un nuevo activo global: los “tokens”. Estas unidades básicas de procesamiento son las que los usuarios de modelos de AI adquieren para ejecutar tareas y procesos.

“La labor de toda economía y de toda empresa es traducir estos tokens en crecimiento económico; si se tiene un producto más barato, mejor será el resultado”, explicó.

La inversión en infraestructura y la “licencia social”

Los hiperescaladores como Microsoft han invertido miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos para impulsar la AI. A principios de 2025, la compañía anunció una expectativa de inversión de $80,000 millones de dólares en infraestructura especializada.

Nadella precisó que 50% de este gasto se realiza fuera de Estados Unidos, pero advirtió sobre la sostenibilidad del modelo: “Perderemos rápidamente la licencia social para operar y utilizar recursos escasos como la energía si estos no mejoran los resultados en salud, educación, la eficiencia del sector público y la competitividad del sector privado en todas las verticales de la industria IT”.

El desafío de la competitividad europea

Europa enfrenta actualmente algunos de los costos energéticos más altos del mundo, que aumentaron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y las sanciones posteriores.

Para Nadella, el análisis debe ser integral: “No se trata solo de la producción. Si consideramos el TCO [costo total de propiedad), debemos preguntarnos: ¿somos un productor de energía eficiente? ¿Podemos construir los centros de datos? ¿Cuál es la curva de costos del hardware de procesamiento (silicio) en el sistema?”.

En cuanto al papel de Europa, el CEO de Microsoft señaló que la región necesita una perspectiva más global para tener éxito en la era de la AI. “La competitividad europea depende de su capacidad de producción a nivel mundial, no solo local”, concluyó. “Creo que a veces, al analizar la región, se mantiene una visión eurocéntrica”.

Nadella recordó que la economía europea ha prosperado en los últimos tres siglos gracias a su capacidad de producir lo que el mundo demandaba. Para repetir ese éxito, instó al continente a invertir agresivamente en la energía y los tokens necesarios para potenciar la AI regional.

“Siempre que venimos a Europa, todo el mundo habla de soberanía tecnológica”, comentó. “¿Saben qué? Europa debería preocuparse mucho más por el acceso de sus empresas industriales y de servicios financieros a la tecnología, en lugar de pensar que, protegiendo sus fronteras, será competitiva. Solo se es competitivo si los productos que salen de la región lo son a nivel mundial. Ese es el cambio de paradigma necesario”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Luis-Isselin-Proofpoint

  • ENTREVISTA CIBERSEGURIDAD

    Luis Isselin, director general para México de Proofpoint: “Nuestro motor de crecimiento está en la seguridad de datos”

    26 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Pizarrón con gráfico sobre costos (en la nube) a la baja.

  • cloud

    10 consejos para administrar los costos de la nube

    09 Jun 2025

    por Maricela Ochoa Serafín

    Compartir