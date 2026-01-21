Los costos de la energía decidirán qué países ganarán la carrera de la AI: CEO de Microsoft | IT Masters Mag

Los costos de la energía serán la clave definitiva para decidir qué país liderará la carrera de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), afirmó el CEO de Microsoft Satya Nadella.

Mientras las naciones compiten por desplegar infraestructura de AI para capitalizar las promesas de eficiencia de esta tecnología, Nadella declaró en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial (WEF) que “el crecimiento del PIB en cualquier región estará directamente correlacionado” con el costo energético necesario para operar la AI.

El CEO destacó la relevancia de un nuevo activo global: los “tokens”. Estas unidades básicas de procesamiento son las que los usuarios de modelos de AI adquieren para ejecutar tareas y procesos.

“La labor de toda economía y de toda empresa es traducir estos tokens en crecimiento económico; si se tiene un producto más barato, mejor será el resultado”, explicó.

La inversión en infraestructura y la “licencia social”

Los hiperescaladores como Microsoft han invertido miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos para impulsar la AI. A principios de 2025, la compañía anunció una expectativa de inversión de $80,000 millones de dólares en infraestructura especializada.

Nadella precisó que 50% de este gasto se realiza fuera de Estados Unidos, pero advirtió sobre la sostenibilidad del modelo: “Perderemos rápidamente la licencia social para operar y utilizar recursos escasos como la energía si estos no mejoran los resultados en salud, educación, la eficiencia del sector público y la competitividad del sector privado en todas las verticales de la industria IT”.

El desafío de la competitividad europea

Europa enfrenta actualmente algunos de los costos energéticos más altos del mundo, que aumentaron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y las sanciones posteriores.

Para Nadella, el análisis debe ser integral: “No se trata solo de la producción. Si consideramos el TCO [costo total de propiedad), debemos preguntarnos: ¿somos un productor de energía eficiente? ¿Podemos construir los centros de datos? ¿Cuál es la curva de costos del hardware de procesamiento (silicio) en el sistema?”.

En cuanto al papel de Europa, el CEO de Microsoft señaló que la región necesita una perspectiva más global para tener éxito en la era de la AI. “La competitividad europea depende de su capacidad de producción a nivel mundial, no solo local”, concluyó. “Creo que a veces, al analizar la región, se mantiene una visión eurocéntrica”.

Nadella recordó que la economía europea ha prosperado en los últimos tres siglos gracias a su capacidad de producir lo que el mundo demandaba. Para repetir ese éxito, instó al continente a invertir agresivamente en la energía y los tokens necesarios para potenciar la AI regional.

“Siempre que venimos a Europa, todo el mundo habla de soberanía tecnológica”, comentó. “¿Saben qué? Europa debería preocuparse mucho más por el acceso de sus empresas industriales y de servicios financieros a la tecnología, en lugar de pensar que, protegiendo sus fronteras, será competitiva. Solo se es competitivo si los productos que salen de la región lo son a nivel mundial. Ese es el cambio de paradigma necesario”.