Los ocho lenguajes de programación más útiles para la AI | IT Masters Mag

En el competitivo sector tecnológico, la elección del lenguaje de programación es el pilar que define el éxito de un proyecto de inteligencia artificial (AI por sus ).

Si bien Python lidera el mercado por su naturaleza de código abierto y su flexibilidad, su dominio se debe a dos metodologías fundamentales: DRY (Don’t Repeat Yourself) y RAD (Rapid Application Development), que agilizan el flujo de trabajo de los desarrolladores.

De acuerdo con el DORA Report 2025 de Google Cloud, 49% de los desarrolladores ya utiliza o planea implementar agentes de codificación autónomos en sus proyectos.

Sin embargo, para construir sistemas robustos, existen otras alternativas esenciales que ofrecen ventajas en rendimiento, escalabilidad y seguridad.

1. Go (Go-lang): Eficiencia en la nube

Desarrollado por Google, Go es una de las mejores opciones para construir sistemas escalables y eficientes en entornos Cloud. Es la base de infraestructuras críticas como Kubernetes y Docker. Su capacidad para gestionar microservicios y APIs de alto rendimiento lo hace indispensable en el desarrollo backend donde la velocidad de procesamiento es una prioridad.

2. Haskell: Precisión matemática y robustez

Como lenguaje funcional, Haskell destaca por su rigor matemático. Es especialmente útil para crear algoritmos complejos y modelos probabilísticos en IA. Su gran ventaja es el manejo eficiente de la concurrencia, permitiendo el procesamiento paralelo en simulaciones y análisis de datos a gran escala que requieren una estructura de código inmutable.

3. Julia: Rendimiento en cálculo científico

Julia fue diseñado específicamente para la computación numérica y científica de alto rendimiento. Con una velocidad comparable a C y Fortran, este lenguaje es ideal para aplicaciones de IA que demandan escalabilidad. Su capacidad para integrarse con Python y R, sumada a su soporte nativo para álgebra lineal, lo ha posicionado como el favorito en comunidades de investigación.

4. Kotlin: El estándar para AI móvil

Más allá de ser el lenguaje oficial para Android, Kotlin es una herramienta poderosa para el backend escalable. Su total interoperabilidad con Java permite reutilizar código existente y modernizar aplicaciones sin empezar desde cero. Ofrece una sintaxis moderna que reduce errores, facilitando el mantenimiento en proyectos multiplataforma.

5. Lisp: El pionero de la programación simbólica

Creado en 1958, Lisp es el lenguaje histórico de la inteligencia artificial. Su diseño enfocado en la manipulación de símbolos y listas fue la base de los primeros sistemas inteligentes. Actualmente, se mantiene como un lenguaje de nicho para proyectos académicos y áreas donde la capacidad de personalización del lenguaje es un factor crítico.

6. Rust: Seguridad de memoria y hardware

Rust ha ganado popularidad en el desarrollo de sistemas críticos gracias a su enfoque en la seguridad de la memoria. Aunque su curva de aprendizaje es alta, ofrece un rendimiento excepcional en la optimización de recursos. Es la opción preferida para motores de juegos, navegadores web y herramientas de ciberseguridad que requieren un control preciso del hardware.

7. Scala: Big data y sistemas distribuidos

Al combinar programación funcional y orientada a objetos, Scala potencia los proyectos de AI distribuidos. Su integración con la Java Virtual Machine (JVM) lo hace ideal para el ecosistema de big data y el procesamiento de datos en tiempo real. Es ampliamente utilizado para implementar expresiones lambda y estructuras de datos inmutables en algoritmos complejos.

8. Swift: Innovación en el ecosistema Apple

Para el desarrollo de AI en dispositivos Apple, Swift es el estándar de oro. Basado en lo mejor de C y Objective-C, este lenguaje adopta patrones de programación seguros y flexibles. Es la herramienta clave para integrar funciones de inteligencia en aplicaciones de escritorio, móviles y servicios en la nube dentro del entorno de Apple.