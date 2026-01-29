 10 tendencias de AI para 2026, más allá del auge de los agentes
ARTÍCULO PATROCINADO

Más allá del hype, 10 predicciones para la AI empresarial en 2026

Si 2025 fue el año de la euforia desbordada por la GenAI, en el inicio de 2026, la realidad empieza a imponerse con fuerza.

Publicado el 29 ene 2026
Tendencias-AI-2026-Outsystems
Crédito: Archivo ShutterStock

El entusiasmo inicial por la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) está dando paso a una fase de realismo pragmático.

Si 2025 fue el año de la euforia desbordada, con promesas de transformación total en todos los sectores, inversiones millonarias en infraestructura y startups que se multiplicaban como hongos, prometiendo “agentes autónomos” que resolverían todo; en el inicio de año, la realidad empieza a imponerse con fuerza.

De acuerdo con el CEO de OutSystems, Woodson Martin, 2026 marcará el punto de inflexión donde las empresas dejarán de experimentar con “chatbots” aislados para integrar sistemas de agentes que transformen radicalmente la productividad y el desarrollo de software.

En diciembre pasado, Martin concluyó, tras haber conversado con más de 80 CIO, que “los ‘ganadores’ en la carrera de la AI no serán los proveedores de tecnología, sino sus clientes”.

En una publicación de blog, afirmó que “de repente tienen la capacidad de desarrollar la mayoría de las aplicaciones y agentes que necesitan por sí mismas, sin los gastos generales ni las concesiones que conlleva la compra de software comercializado”.

10 tendencias de AI que definirán el 2026

A continuación, las 10 tendencias que definirán el panorama tecnológico empresarial en el corto plazo, más allá del hype de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés).

1. Del “chat” a la acción: el auge de los sistemas de agentes

Para 2026, la AI dejará de ser una interfaz de respuesta para convertirse en una fuerza ejecutora.

Los agentes de AI no solo sugerirán soluciones, sino que ejecutarán flujos de trabajo complejos, interactuando de forma autónoma con múltiples sistemas para resolver problemas de negocio de extremo a extremo.

Un informe de OutSystems en conjunto con KPMG (julio 2025), que entrevistó a 550 líderes de software, halló que 93% de los ejecutivos afirmaron que implementarán agentes de AI personalizados en sus organizaciones para escalar operaciones con gobernanza.

2. La AI se vuelve “invisible” y ubicua

La AI dejará de ser un destino o una herramienta separada. Estará integrada en el núcleo de todas las aplicaciones empresariales.

Los usuarios finales ya no sentirán que están “usando AI”, sino que experimentarán aplicaciones más inteligentes, intuitivas y predictivas de forma nativa.

3. El fin del software “legacy” como se conoce

La modernización de sistemas antiguos, que antes tomaba años y millones de dólares, se acelerará drásticamente.

Las herramientas de AI especializadas en refactorización de código permitirán a las empresas migrar sus deudas técnicas a arquitecturas modernas con una fracción del esfuerzo tradicional.

4. La explosión del low-code potenciado por AI

La democratización del desarrollo alcanzará un nuevo nivel. El desarrollo visual se combinará con el lenguaje natural, permitiendo que equipos multidisciplinarios creen soluciones de nivel empresarial sin las barreras técnicas del pasado, acelerando el tiempo de llegada al mercado (time-to-market).

De acuerdo con Gartner, las plataformas de low-code impulsadas por AI, mejoran la productividad al combinar GenAI con desarrollo estructurado y gobernado.

5. De modelos generales a verticales

El mercado se alejará de los modelos grandes de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) genéricos para adoptar modelos especializados por industria (vertical AI).

En 2026, el valor residirá en la AI entrenada con datos específicos de sectores como la banca, la salud o la manufactura.

6. La nueva gobernanza: con ética y seguridad por diseño

Con la AI operativa a gran escala, la gobernanza ya no será opcional. Las empresas implementarán marcos de control rigurosos para mitigar sesgos, garantizar la privacidad de los datos y cumplir con las regulaciones internacionales.

7. El surgimiento del “arquitecto de AI”

El rol del desarrollador evolucionará. En 2026, la habilidad más demandada no será escribir líneas de código, sino la capacidad de orquestar agentes, diseñar arquitecturas de datos sólidas y supervisar la lógica de los sistemas inteligentes.

8. ROI medible

Se acabaron los proyectos de AI por mera curiosidad. En 2026, las inversiones en esta tecnología se juzgarán por métricas de negocio claras: reducción de costos operativos y eficiencia en la entrega de aplicaciones.

Un estudio reciente de Forrester, que entrevistó a seis clientes de OutSystems, reveló que la combinación de low-code con AI de agentes genera un retorno de inversión de 363% en tres años.

Esto incluye ahorros en desarrollo (hasta 50% más rápido) y automatización de procesos complejos, transformando “sistemas fragmentados de high-code en plataformas unificadas”.

9. La AI en el edge y la privacidad local

Para reducir la latencia y aumentar la seguridad, habrá un crecimiento en el uso de modelos de lenguaje pequeños (SLM por sus siglas en inglés) ejecutándose localmente o en el borde (edge computing), permitiendo que sectores sensibles procesen información crítica sin depender exclusivamente de la nube.

10. Una cultura de colaboración humano-AI

Finalmente, 2026 será el año en que las organizaciones consoliden una cultura donde la AI se perciba como un colaborador.

El éxito dependerá de la capacidad de los líderes IT para gestionar el cambio y preparar a sus equipos para esta nueva era de simbiosis tecnológica.

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
