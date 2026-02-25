Inversión en AI de Mercado Libre ya tiene resultados positivos

Mercado Libre creció su negocio de publicidad 67% gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial (AI por sus siglas e inglés) y hasta 50% en ventas.

Al presentar los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, el CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, afirmó: “En todo nuestro ecosistema, estamos viendo evidencia clara de que nuestras inversiones en inteligencia artificial están acelerando los ingresos”.

La empresa unicornio argentina ha integrado soluciones de AI mediante colaboraciones con OpenAI, AWS y Google Cloud para optimizar su ecosistema de comercio electrónico y fintech en América Latina.

Tan solo en publicidad, detalló De los Santos, “la AI está impulsando nuestros algoritmos de ofertas y las herramientas de campañas automatizadas están generando mejores retornos para los vendedores”. Ello le ha permitido una mayor adopción y un crecimiento en la participación de mercado con los anunciantes.

El CFO de Mercado Libre explicó que la AI también ha transformado la eficacia de su fuerza de ventas adquisitiva. En Brasil, por ejemplo, se registró un crecimiento de 25%, mientras que en México de 50%.

“Estas herramientas ayudaron a identificar comerciantes de alto valor más rápidamente, lo que resultó en un TPV [volumen total de pagos] más alto por comerciante y periodos de recuperación más cortos”.

En marzo de 2025, Mercado Libre anunció su mayor inversión anual en México: $3,400 millones de dólares (mdd), 38% más que en 2024, sumando $10,495 mdd en cinco años.

Dicha cifra sustenta desarrollos de AI al impulsar operaciones en comercio, soluciones financieras como Mercado Pago, expansión logística y contratación de talento local, incluyendo alianzas con 32 estados y tres secretarías para capacitar negocios en ventas digitales.

En Mercado Pago, clientes ya interactúan con AI

Con OpenAI, Mercado Libre lanzó el año pasado Verdi, una plataforma de desarrollo basada en GPT‑4o, GPT‑4o mini y GPT‑3.5 Turbo con la cual cualquiera de sus más de 17,000 programadores puede crear funciones para los más de 30,000 microservicios a partir de grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés).

En octubre pasado, la empresa lanzó en Brasil el asistente impulsado por AI de Mercado Pago, que permite ejecutar más de 60 acciones por voz o texto, como consultar saldo, pagos, transferencias Pix (el sistema de pagos brasileño), depósitos y control de gastos, sin navegar menús.

A finales de año, también se liberó para los usuarios de Argentina. Sobre el asistente, De los Santos señaló que resuelve 87% de las interacciones sin necesidad de asistencia humana.

“Millones de usuarios ya utilizan esta herramienta conversacional para gestionar sus tarjetas de crédito, realizar transferencias y comprender sus ofertas de crédito”, comentó.

Mercado Libre enfrenta recortes por AI

En paralelo a estos avances en inteligencia artificial, Mercado Libre ejecutó en enero pasado despidos que afectaron a 119 empleados en la región, principalmente en el equipo de Experiencia de usuario (UX) en Argentina (32 casos confirmados) y otros países.

La compañía justificó la medida como parte de una “evolución del esquema operativo” para ganar agilidad, atribuida en parte a la automatización mediante AI que reemplazó tareas en áreas como diseño y soporte al usuario.

Estos recortes, menores al 0.1% de su fuerza laboral global (superiores a 125,000 empleados), se suman a ajustes en Prevención de Fraude reportados en febrero, enfocados en eficiencia operativa sin impacto masivo en otros rubros como logística.