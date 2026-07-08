Meta lanzó el 7 de julio Muse Image, un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa (GenAI) para la creación de imágenes, con el que la compañía busca atraer a creadores y anunciantes a su oferta.

Originalmente conocido como Mango, esta tecnología de inteligencia artificial (AI) representa el segundo lanzamiento importante de Meta Superintelligence Labs, liderado por Alexandr Wang, quien supervisó la presentación en abril pasado del modelo de lenguaje Muse Spark, sucesor de la anterior familia de modelos Llama.

El nuevo modelo estará disponible de forma gratuita para los usuarios a través de la aplicación y el sitio web de Meta AI, mensajes directos de WhatsApp e Instagram Stories.

Los usuarios avanzados y creadores deberán suscribirse a uno de los nuevos planes mensuales de la compañía, lanzados en mayo pasado, para crear un gran volumen de imágenes generadas por GenAI y acceder a ciertas funciones.

Si los usuarios alcanzan su límite gratuito, pueden adquirir una suscripción a Meta One o esperar a que se restablezca su límite, según informó la compañía. Meta Muse Image estará disponible en Facebook y Messenger, así como en otras secciones de Instagram y WhatsApp a finales de año.

Meta Muse Image y la automatización en Advantage Plus

Muse Image también impulsará herramientas de generación de imágenes específicas para anunciantes como parte del servicio Advantage Plus de Meta, impulsado por AI, que permite a las marcas desarrollar con mayor facilidad piezas creativas publicitarias para sus campañas de marketing y automatizar ciertas tareas.

La empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció que ha estado colaborando con empresas y anunciantes.

En una publicación de blog dirigida a empresas, la compañía indicó que “Meta Muse Image incorpora razonamiento nativo al proceso creativo para ajustar elementos, intercambiar estilos y crear variaciones basadas en la creatividad del anunciante, lo que resulta en variaciones de anuncios de alta calidad y alineadas con la marca, con menos iteraciones”.

En las próximas semanas, agregó, “los anunciantes y las agencias podrán ver variantes de imágenes generadas por Meta Muse Image”.

El nuevo modelo de generación de imágenes y los esfuerzos por monetizarlo demuestran cómo Meta busca expandirse más allá de su negocio principal de publicidad digital y generar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a su considerable inversión en infraestructura de AI.

OpenAI y Alphabet se adelantaron a Meta al ofrecer modelos similares de generación de imágenes. Nano Banana de Google se convirtió en un éxito entre los consumidores tras su lanzamiento el otoño pasado.

Rendimiento técnico y comparativa frente a OpenAI

Meta también reveló pruebas internas de rendimiento que muestran que Muse Image se posiciona por detrás del último modelo GPT Image 2 de OpenAI, pero supera al modelo Nano Banana 2 (Google) en tareas como la edición de imágenes individuales y múltiples.

El gigante de las redes sociales ya había utilizado modelos de AI de terceros, como Midjourney y Black Forest Labs, para potenciar diversas funciones de generación de imágenes y videos en su aplicación y sitio web Meta AI.

La compañía anunció que planea usar su nuevo modelo de AI para reducir su dependencia de tecnologías similares de terceros.

La matriz de Facebook también planea lanzar próximamente un modelo de generación de video con AI llamado Muse Video, y en una publicación técnica de su blog, añade que ofrece un rendimiento competitivo en cuanto a rapidez, fidelidad visual y consistencia temporal.