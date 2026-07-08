Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Meta entra en la carrera de los modelos de imágenes con AI a fin de atraer marcas y suscriptores

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

La compañía busca diversificar sus ingresos con el lanzamiento de Meta Muse Image frente a la competencia de OpenAI y Alphabet en el mercado corporativo.

Publicado el 7 jul 2026
Añadir a tus fuentes preferidas en Google
Interfaz de Meta AI en WhatsApp mostrando la edición de fotos y generación de imágenes con Meta Muse Image.
Crédito: Meta

Meta lanzó el 7 de julio Muse Image, un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa (GenAI) para la creación de imágenes, con el que la compañía busca atraer a creadores y anunciantes a su oferta.

Originalmente conocido como Mango, esta tecnología de inteligencia artificial (AI) representa el segundo lanzamiento importante de Meta Superintelligence Labs, liderado por Alexandr Wang, quien supervisó la presentación en abril pasado del modelo de lenguaje Muse Spark, sucesor de la anterior familia de modelos Llama.

El nuevo modelo estará disponible de forma gratuita para los usuarios a través de la aplicación y el sitio web de Meta AI, mensajes directos de WhatsApp e Instagram Stories.

Los usuarios avanzados y creadores deberán suscribirse a uno de los nuevos planes mensuales de la compañía, lanzados en mayo pasado, para crear un gran volumen de imágenes generadas por GenAI y acceder a ciertas funciones.

Si los usuarios alcanzan su límite gratuito, pueden adquirir una suscripción a Meta One o esperar a que se restablezca su límite, según informó la compañía. Meta Muse Image estará disponible en Facebook y Messenger, así como en otras secciones de Instagram y WhatsApp a finales de año.

Meta Muse Image y la automatización en Advantage Plus

Muse Image también impulsará herramientas de generación de imágenes específicas para anunciantes como parte del servicio Advantage Plus de Meta, impulsado por AI, que permite a las marcas desarrollar con mayor facilidad piezas creativas publicitarias para sus campañas de marketing y automatizar ciertas tareas.

La empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció que ha estado colaborando con empresas y anunciantes.

En una publicación de blog dirigida a empresas, la compañía indicó que “Meta Muse Image incorpora razonamiento nativo al proceso creativo para ajustar elementos, intercambiar estilos y crear variaciones basadas en la creatividad del anunciante, lo que resulta en variaciones de anuncios de alta calidad y alineadas con la marca, con menos iteraciones”.

En las próximas semanas, agregó, “los anunciantes y las agencias podrán ver variantes de imágenes generadas por Meta Muse Image”.

El nuevo modelo de generación de imágenes y los esfuerzos por monetizarlo demuestran cómo Meta busca expandirse más allá de su negocio principal de publicidad digital y generar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a su considerable inversión en infraestructura de AI.

OpenAI y Alphabet se adelantaron a Meta al ofrecer modelos similares de generación de imágenes. Nano Banana de Google se convirtió en un éxito entre los consumidores tras su lanzamiento el otoño pasado.

Rendimiento técnico y comparativa frente a OpenAI

Meta también reveló pruebas internas de rendimiento que muestran que Muse Image se posiciona por detrás del último modelo GPT Image 2 de OpenAI, pero supera al modelo Nano Banana 2 (Google) en tareas como la edición de imágenes individuales y múltiples.

El gigante de las redes sociales ya había utilizado modelos de AI de terceros, como Midjourney y Black Forest Labs, para potenciar diversas funciones de generación de imágenes y videos en su aplicación y sitio web Meta AI.

La compañía anunció que planea usar su nuevo modelo de AI para reducir su dependencia de tecnologías similares de terceros.

La matriz de Facebook también planea lanzar próximamente un modelo de generación de video con AI llamado Muse Video, y en una publicación técnica de su blog, añade que ofrece un rendimiento competitivo en cuanto a rapidez, fidelidad visual y consistencia temporal.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • seguridad-perimetral

  • ESPECIAL

    Seguridad perimetral: guía esencial para proteger redes empresariales

    08 Sep 2025

    por Marcela Padua

    Compartir