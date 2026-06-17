Microsoft lanzó el 16 de junio la facturación basada en el uso para su agente de inteligencia artificial (AI) Copilot Cowork, que ya está disponible para todos.

La empresa presentó en marzo pasado Copilot Cowork, describiéndolo como una solución de AI agéntica capaz de realizar de forma independiente tareas complejas y de larga duración, incluso cuando el ordenador del usuario está apagado.

El agente está basado en la misma tecnología que sustenta Claude Cowork de Anthropic. Pero a diferencia de este, que puede interactuar directamente con archivos y aplicaciones en el ordenador del usuario, Copilot Cowork se ejecuta en el entorno de la nube de Microsoft y actúa sobre los documentos almacenados en el tenant de Microsoft 365 del cliente.

Microsoft reveló en una publicación de blog los detalles de precios de Copilot Cowork, que incluyen la facturación basada en el uso, además de una licencia de Microsoft 365 Copilot ($30 dólares por usuario al mes para grandes empresas antes de descuentos, y $20 dólares para Microsoft 365 Copilot para Empresas).

De acuerdo con Microsoft, el precio basado en el uso se calcula a partir de cuatro variables: uso del modelo, recuperación de contexto, llamadas a herramientas y tiempo de ejecución.

En la práctica, esto significa que las tareas más intensivas que utilizan múltiples fuentes, razonamiento profundo y generan dos o más resultados tendrán un costo mayor, expresado en créditos Copilot.

Existen dos opciones de pago: pago por uso (a un centavo por crédito) y P3, donde los clientes se comprometen a un volumen de uso por adelantado y reciben un descuento.

Cowork está desactivado por defecto; los CIO y CTO junto con los administradores de IT pueden decidir cuándo habilitarlo y qué empleados tendrán acceso. También pueden establecer límites de gasto a nivel de tenant, grupo y usuario, y recibir notificaciones cuando el gasto alcance un determinado nivel.

Los usuarios también podrán ver el costo de cada tarea en créditos Copilot (disponible poco después del lanzamiento general, según Microsoft).

Los clientes de Copilot Cowork pueden elegir entre varios modelos de consumo GenAI, incluidos Opus 4.8 y Sonnet 4.6 de Anthropic, mientras que los inscritos en el programa Frontier pueden acceder a GPT 5.5 de OpenAI y al modelo Cowork 1 de Microsoft.