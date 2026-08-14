Microsoft ha retirado a Mico, su personaje animado, del centro de atención de Copilot menos de un año después de presentar al asistente antropomórfico destinado a hacer que su inteligencia artificial (AI) fuera un poco menos impersonal.

Como parte del anuncio sobre la fusión de las aplicaciones Copilot para consumidores y entornos corporativos, la compañía confirmó que esta peculiar figura amorfa dejaría de aparecer en Copilot Voice para trasladarse a Learn Live, un modo de estudio por voz que guía a los usuarios a través de diversas materias y tareas.

“Mico nos ayudó a comprender conceptos como la calidez y la expresividad, así como la forma en que las personas desean interactuar con la AI. Esas lecciones están moldeando la evolución futura de Copilot”, señaló Microsoft.

Con el despliegue de esta actualización, Mico dejará de ser la imagen de Copilot Voice. Los usuarios podrán seguir hablando con Copilot y recibiendo respuestas, pero se librarán de los gestos animados de la peculiar figura.

“Learn es el entorno donde el personaje tiene mayor margen de desarrollo, gracias a sesiones de tutoría que ofrecen a Mico más oportunidades para reaccionar y enseñar”, detalló.

De Clippy a Microsoft Copilot Mico

Mico es solo el ejemplo más reciente de la larga lista de asistentes antropomórficos de Microsoft. Hubo casos como el de Clippy (o Clippit), que llegó con Office 97, pero acabó relegado al cajón del olvido de Microsoft para cuando se lanzó Office 2007.

Luego llegó Cortana, bautizada así en honor al personaje de la franquicia de videojuegos Halo y presentada como un asistente mucho más inteligente. Microsoft lanzó Cortana para Windows Phone en 2014 y la llevó a los PC con Windows 10 al año siguiente, antes de perder interés en el proyecto.

Mico ni siquiera llegó a cumplir un año como imagen de Copilot Voice antes de que Microsoft lo apartara del foco principal, aunque tanto el personaje como su cerebro de Copilot siguen activos en Learn Live.

El antecedente de Microsoft Bob

En cuanto a su ciclo de vida, es fácil compararlo con el desastroso Microsoft Bob, lanzado en 1995 y cuya última versión apareció ese mismo año. No obstante, aquel producto sobrevivió algo más de tiempo y acabó reapareciendo más tarde, oculto, como bloque de datos inerte en el CD de instalación de Windows XP para funciones de licencias y cifrado.

Dada la naturaleza de la distribución digital moderna, es poco probable que a Mico le espere una segunda vida similar.

El ingeniero responsable de incluir a Bob como un bloque de datos cifrados, Dave Plummer, declaró: «Lo que realmente importa es que, aunque Bob nunca llegó a actuar en el escenario principal, siempre acompañaba a la banda y viajaba en el autobús».

A Mico todavía no lo han echado del autobús; Microsoft simplemente ha hecho que ese bloque de datos se siente con los escolares.