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Microsoft lanza nuevos modelos de AI para reducir su dependencia a OpenAI y disminuir costos

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La tecnológica lanza MAI-Code-1-Flash y MAI-Thinking-1 en su conferencia Build, buscando ofrecer alta eficiencia en el procesamiento de tokens.

Publicado el 2 jun 2026
Mustafa Suleyman en el escenario de Microsoft Build presentando el modelo de lenguaje MAI-Code-1-Flash con líneas de código de programación al fondo.
Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, durante la revelación del nuevo modelo de codificación MAI-Code-1-Flash en el evento anual para desarrolladores. Crédito: YouTube @Microsoft

Microsoft anunció MAI-Code-1-Flash, su modelo inaugural que, a partir de descripciones escritas, genera código fuente para aplicaciones y sitios web, durante su conferencia para desarrolladores Build, celebrada el 2 de junio en San Francisco (California, EUA).

La empresa que dirige Satya Nadella ha sido un actor clave en el auge de la inteligencia artificial, proporcionando infraestructura y servicios esenciales en la nube y adquiriendo participaciones multimillonarias en OpenAI y Anthropic. Ahora, la compañía realiza un esfuerzo decidido para competir con los modelos propietarios.

Además de MAI-Code-1-Flash, Microsoft presentó MAI-Thinking-1, un modelo de razonamiento, y destacó la eficiencia de ambas soluciones.

“Lo que acaban de ver representa un cambio bastante significativo. Creemos que ha llegado el momento de que todas las empresas dejen de consumir modelos de vanguardia y participen plenamente en el ecosistema de frontera”, declaró el CEO de Microsoft, Satya Nadella, durante la presentación.

El mercado de la programación de AI, o programación intuitiva, ha experimentado un gran auge últimamente, con desarrolladores y personas sin conocimientos técnicos que utilizan instrucciones escritas para crear software sofisticado.

Para Microsoft, existen ventajas económicas al proporcionar sus propios modelos, que pueden trasladarse a los desarrolladores a medida que aumentan los costos de uso de los modelos líderes. Microsoft puede ejecutar sus modelos en su propia infraestructura en la nube Azure y evitar pagar a terceros como OpenAI. En mayo, Google anunció el modelo Gemini 3.5 Flash, capaz de programar y realizar otras tareas, y que se ejecuta en los centros de datos de la propia gigante de las búsquedas.

El modelo de razonamiento es de tamaño mediano y está “diseñado para ofrecer alta eficiencia y rendimiento, pero, sobre todo, con un bajo costo en tokens“, escribió Kyle Daigle, director de marketing para desarrolladores y director de operaciones de GitHub en Microsoft, en una publicación de blog. Los tokens son los componentes básicos de los datos que un modelo lee, procesa y genera, y su uso determina los costos para los desarrolladores.

Microsoft busca expandirse a más capas del stack de AI, mientras OpenAI y Anthropic continúan registrando un crecimiento histórico y avanzan hacia su salida a bolsa. Anthropic presentó confidencialmente su solicitud de IPO el 1 de junio, y OpenAI también está preparando una IPO, posiblemente este año. Microsoft ha invertido $13,000 millones de mdd en OpenAI y $5,000 millones de mdd en Anthropic, y ha puesto sus modelos a disposición a través de Azure.

MAI-Thinking-1 está disponible en una versión preliminar privada (private preview) a través de Microsoft Foundry, un servicio para integrar modelos en aplicaciones. Los clientes pueden expresar su interés en probar el modelo antes de su lanzamiento general.

Los clientes podrán mejorar la precisión del modelo de razonamiento incorporando sus propios datos.

Tras perfeccionar sus modelos para las necesidades de la consultora McKinsey, Microsoft logró superar a GPT 5.5 de OpenAI, con una eficiencia de costos diez veces superior, según declaró Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI.

El modelo de codificación es «ultraeficiente en inferencia», escribió Daigle, y está disponible en el servicio de codificación de AI GitHub Copilot y en el editor de texto Visual Studio Code.

Además, el martes, Microsoft presentó modelos actualizados basados en la nube para el reconocimiento de voz, la generación de voz sintética y la generación de imágenes, así como pequeños modelos Aion que pueden ejecutarse en ordenadores con Windows.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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