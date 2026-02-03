 Fusión SpaceX y xAI: Musk crea gigante de $1.25 billones
Musk une xAI a SpaceX; la mayor fusión en la historia, valorada en $1.25 bdd

El magnate afirmó que está creando “el motor de integración vertical más ambicioso dentro y fuera de la Tierra.

Publicado el 3 feb 2026
SpaceX-xAI
Crédito: Archivo ShutterStock

SpaceX, el fabricante de sistemas aeroespaciales de Elon Musk, ha adquirido xAI, la startup de inteligencia artificial (AI por su acrónimo en inglés) también del magnate, en un acuerdo que valora a la compañía en $1.25 billones de dólares, informaron medios estadounidenses.

La operación le da a SpaceX una valoración de $1 billón de dólares y xAI en $250,000 millones de dólares (mdd), de acuerdo con Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el asunto. Según documentos consultados por CNBC, la transacción récord representa la mayor fusión de la historia.

Musk, quien también es CEO de Tesla, hizo el anuncio en una publicación de blog el lunes, en el que afirmó que está creando “el motor de integración vertical más ambicioso dentro y fuera de la Tierra, con AI, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma de información en tiempo real [X]”.

El motivo principal de la fusión, afirmó, es potenciar el desarrollo de “centros de datos orbitales”.

Se espera que la integración acelere el desarrollo de AI de agentes para la gestión autónoma de naves. Además, el fabricante de satélites y cohetes reutilizables, está en posición de beneficiarse del impulso para lanzar centros de datos en el espacio y satisfacer la creciente demanda de AI.

SpaceX es ampliamente conocida por su servicio de internet satelital Starlink y mantiene contratos con el Departamento de Defensa y la NASA para misiones lunares.

SpaceX se fortalece previo a una posible OPI

La fusión entre las dos compañías, estructurada como un intercambio de acciones, convertirá una acción de xAI en 0.1433 acciones de SpaceX. Los documentos muestran que xAI tiene un precio de $75.46 dólares por acción y SpaceX de $526.59 dólares por acción.

El acuerdo se produce antes de la esperada oferta pública inicial (OPI por sus siglas en inglés) de SpaceX a finales de este año. La compañía busca recaudar hasta $50,000 millones de dólares, con una valoración que podría alcanzar los $1.5 billones de dólares, según el diario Financial Times (FT).

La noticia de la posible salida a bolsa de SpaceX en 2026 se conoció en diciembre pasado, y Musk calificó de “preciso” un informe sobre la oferta planificada poco después. El magnate estaría preparando el debut para mediados de junio, coincidiendo con su cumpleaños y una alineación planetaria, según FT.

Los rivales de xAI

La startup ha realizado inversiones masivas en infraestructura para competir con laboratorios de AI rivales como OpenAI y Anthropic.

OpenAI fue valorada por última vez en $500,000 millones de dólares en octubre pasado, mientras que Anthropic firmó una hoja de términos el mes pasado para una ronda que la valoró en $350,000 millones de dólares.

En comparación, xAI fue valorada por última vez en unos $230,000 millones de dólares en una ronda de financiación de $20,000 millones de dólares cerrada el mes pasado.

Musk, cofundador de OpenAI y quien dejó la empresa en 2018, creó xAI en 2023. Su herramienta de AI, Grok, ha sido criticada recientemente por permitir a los usuarios crear imágenes sexualizadas, incluyendo imágenes de menores de edad mediante GenAI.

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
