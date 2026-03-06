Netflix adquiere empresa de Ben Affleck y apuesta por su soberanía tecnológica en AI | IT Masters Mag

Netflix anunció el 5 de marzo la adquisición de InterPositive, una compañía tecnológica fundada por el cineasta Ben Affleck dedicada al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (AI), diseñadas específicamente para flujos de trabajo de producción cinematográfica.

Con este movimiento, la plataforma no solo suma talento creativo de alto nivel, sino que consolida una estrategia de integrar y no licenciar tecnología nuclear, alejándose de la dependencia de modelos grandes de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) de terceros, como Claude de Anthropic, Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI.

La operación, que ocurre tras la retirada de Netflix de la compra de Warner Bros. Discovery, incluye la integración total del equipo de ingeniería de InterPositive (16 personas) y el nombramiento de Ben Affleck como asesor sénior.

El objetivo técnico es implementar modelos de inteligencia artificial entrenados con datasets propietarios y controlados, diseñados para resolver desafíos complejos de postproducción sin comprometer la propiedad intelectual ni la lógica visual del cine.

Si bien el monto de la transacción no fue revelado, se inserta en una estrategia donde Netflix ha destinado presupuestos de hasta $900 millones de dólares anuales para talento y desarrollo de inteligencia artificial.

Esta adquisición posiciona a la inteligencia artificial no como un servicio externo (SaaS), sino como una ventaja competitiva propietaria que redefine el costo y la velocidad de la producción de alto presupuesto en la era de la AI agéntica.

Innovación liderada por creadores, el enfoque en “Visual Logic”

A diferencia de las soluciones de inteligencia artificial de “caja negra” , la tecnología de InterPositive se enfoca en la consistencia editorial y técnica.

De acuerdo con el comunicado, el desarrollo se centró en “un flujo de trabajo que captura lo que sucede en un set, con un vocabulario que coincide con el lenguaje que los directores de fotografía y directores ya hablan”.

Este enfoque busca que la AI actúe como una extensión de las herramientas tradicionales de IT, no como un sustituto del proceso creativo.

Ben Affleck, CEO y fundador de la empresa, destacó que la creación de esta tecnología respondió a la necesidad de proteger la calidad cinematográfica: “Necesitábamos preservar lo que hace que la narración sea humana, que es el juicio. El tipo que toma décadas construir y que solo las personas pueden tener”.

Bajo esta premisa, InterPositive desarrolló modelos entrenados para comprender la “lógica visual y la consistencia editorial”, permitiendo realizar ajustes de iluminación o reemplazos de fondo manteniendo las reglas técnicas del mundo real.

Impacto estratégico: Exclusividad y control de datos

Desde el ángulo de la gestión de IT, la adquisición subraya tres pilares críticos para el futuro de la industria:

1. Modelos de propósito específico: Netflix apuesta por “datasets y modelos más pequeños centrados en técnicas cinematográficas, en lugar de interpretaciones”. Esto reduce el riesgo de alucinaciones visuales y optimiza el costo computacional frente a modelos masivos de GenAI.

2. Soberanía tecnológica: Al integrar esta tecnología de forma interna, Netflix asegura que los beneficios de eficiencia fluyan directamente a sus producciones originales. Elizabeth Stone, CTO de Netflix, señaló que el equipo se une bajo la creencia de que “la innovación debe empoderar a los narradores, no reemplazarlos”.

3. Protección de la visión creativa: La herramienta incluye restricciones integradas para asegurar que las decisiones finales permanezcan en manos de los artistas. En palabras de Bela Bajaria, Chief Content Officer de Netflix, el trabajo de InterPositive trata sobre “dar a los cineastas más opciones, más control y más protección para su visión”.