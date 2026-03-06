 Netflix adquiere empresa de Ben Affleck y apuesta por su soberanía tecnológica en AI | IT Masters Mag
Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Netflix adquiere empresa de Ben Affleck y apuesta por su soberanía tecnológica en AI

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

La operación incluye la integración total del equipo de ingeniería de InterPositive y el nombramiento del actor como asesor sénior de la plataforma de streaming.

Publicado el 6 mar 2026
Screenshot
Crédito: YouTube @PowerfulJRE

Netflix anunció el 5 de marzo la adquisición de InterPositive, una compañía tecnológica fundada por el cineasta Ben Affleck dedicada al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (AI), diseñadas específicamente para flujos de trabajo de producción cinematográfica.

Con este movimiento, la plataforma no solo suma talento creativo de alto nivel, sino que consolida una estrategia de integrar y no licenciar tecnología nuclear, alejándose de la dependencia de modelos grandes de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) de terceros, como Claude de Anthropic, Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI.

La operación, que ocurre tras la retirada de Netflix de la compra de Warner Bros. Discovery, incluye la integración total del equipo de ingeniería de InterPositive (16 personas) y el nombramiento de Ben Affleck como asesor sénior.

El objetivo técnico es implementar modelos de inteligencia artificial entrenados con datasets propietarios y controlados, diseñados para resolver desafíos complejos de postproducción sin comprometer la propiedad intelectual ni la lógica visual del cine.

Si bien el monto de la transacción no fue revelado, se inserta en una estrategia donde Netflix ha destinado presupuestos de hasta $900 millones de dólares anuales para talento y desarrollo de inteligencia artificial.

Esta adquisición posiciona a la inteligencia artificial no como un servicio externo (SaaS), sino como una ventaja competitiva propietaria que redefine el costo y la velocidad de la producción de alto presupuesto en la era de la AI agéntica.

Innovación liderada por creadores, el enfoque en “Visual Logic”

A diferencia de las soluciones de inteligencia artificial de “caja negra” , la tecnología de InterPositive se enfoca en la consistencia editorial y técnica.
De acuerdo con el comunicado, el desarrollo se centró en “un flujo de trabajo que captura lo que sucede en un set, con un vocabulario que coincide con el lenguaje que los directores de fotografía y directores ya hablan”.

Este enfoque busca que la AI actúe como una extensión de las herramientas tradicionales de IT, no como un sustituto del proceso creativo.

Ben Affleck, CEO y fundador de la empresa, destacó que la creación de esta tecnología respondió a la necesidad de proteger la calidad cinematográfica: “Necesitábamos preservar lo que hace que la narración sea humana, que es el juicio. El tipo que toma décadas construir y que solo las personas pueden tener”.

Bajo esta premisa, InterPositive desarrolló modelos entrenados para comprender la “lógica visual y la consistencia editorial”, permitiendo realizar ajustes de iluminación o reemplazos de fondo manteniendo las reglas técnicas del mundo real.

Impacto estratégico: Exclusividad y control de datos

Desde el ángulo de la gestión de IT, la adquisición subraya tres pilares críticos para el futuro de la industria:

1. Modelos de propósito específico: Netflix apuesta por “datasets y modelos más pequeños centrados en técnicas cinematográficas, en lugar de interpretaciones”. Esto reduce el riesgo de alucinaciones visuales y optimiza el costo computacional frente a modelos masivos de GenAI.

2. Soberanía tecnológica: Al integrar esta tecnología de forma interna, Netflix asegura que los beneficios de eficiencia fluyan directamente a sus producciones originales. Elizabeth Stone, CTO de Netflix, señaló que el equipo se une bajo la creencia de que “la innovación debe empoderar a los narradores, no reemplazarlos”.

3. Protección de la visión creativa: La herramienta incluye restricciones integradas para asegurar que las decisiones finales permanezcan en manos de los artistas. En palabras de Bela Bajaria, Chief Content Officer de Netflix, el trabajo de InterPositive trata sobre “dar a los cineastas más opciones, más control y más protección para su visión”.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Issy-les-moulineaux,,France,-,March,29,,2025:,Sign,And,Logo,On

  • ciberseguridad

    Orange, el gigante francés de telecom, reconoce un ciberataque

    30 Jul 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir