Nu traerá su modelo de inteligencia artificial a México

Nu expandirá a México el uso de nuFormer, su modelo fundacional de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), que ya utiliza en Brasil para la suscripción de crédito y con el que hace pruebas para casos de uso adicionales.

El fundador y CEO de Nu, David Vélez, en conferencia con los inversionistas con motivo de la presentación de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, señaló que la AI juega “un papel importante” en el crédito, que consideró el ingreso más sostenible en los servicios financieros, porque permite tomar mejores decisiones.

Y se refirió al “aumento significativo” de usar su propio modelo fundacional en crédito. “Todo lo relacionado con el uso de los datos, que ya tenemos para ofrecer nuevos productos y servicios, es una gran oportunidad y un facilitador”.

nuFormer ha contribuido a mejorar la calidad de su cartera y reducir el índice de morosidad a 90 días hasta 6.6% en el cuarto trimestre de 2025, una disminución de 10 puntos base respecto al trimestre anterior.

¿Qué es nuFormer?

El modelo utiliza Transformer, un tipo de arquitectura de red neuronal eficaz para capturar dependencias de largo alcance en datos secuenciales, para transformar datos financieros complejos en conocimientos (insights) y acciones predictivas.

La fintech aplica nuFormer para resolver problemas de otorgamiento y gestión de crédito, mejorar la oferta y evaluación de productos de préstamo, estimar la capacidad financiera de los clientes e identificar oportunidades para ofrecer otros productos financieros relevantes.

Esta optimización en la gestión de riesgos crediticios, impulsada por AI, ha permitido un crecimiento de 55% interanual en ingresos netos por intereses hasta $2,800 millones de dólares y un margen neto ajustado de 10.5%, lo que fortalece la eficiencia operativa y reduce el costo implícito de capital al minimizar pérdidas por préstamos morosos (NPL por sus siglas en inglés).

Para los inversores en crédito, estos avances representan una menor exposición a riesgos de morosidad, respaldados por coberturas sólidas y una rentabilidad sobre capital (ROE) récord de 33%.

Nu ya tiene 14 millones de clientes en México

El fundador de Nu informó que el neobanco ya suma 14 millones de clientes en el país, un millón más de lo que reportó en octubre de 2025, lo que confirma que crece más rápido que ningún otro actor del sector financiero. A nivel global (Brasil, México y Colombia), creció 17 millones en el trimestre para alcanzar los 131 millones.

Además, indicó que su red de depósito y retiro de efectivo en territorio mexicano se amplió a más de 30,000 puntos físicos sin tener una sola sucursal, pero que incluye las más de 22,000 tiendas Oxxo, con las que tiene acuerdo.

“En México, finalizar nuestro proceso de licencia bancaria es fundamental ya que desbloquea la siguiente fase de crecimiento del crédito y la profundidad del cliente”, afirmó Vélez.

De acuerdo con Nu, ahora atiende a 15% de la población adulta en el país y es el mayor emisor de nuevas tarjetas de crédito. “La mitad de nuestros clientes recibieron su primera tarjeta de crédito a través de nosotros”, comentó.

Pix con AI suma 10 millones de usuarios activos

El CEO aseguró que “la AI ya está mejorando la suscripción, la conversión y la calidad del servicio”.

En diciembre de 2024, Nu añadió inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) a Pix, el sistema de pagos y transferencias instantáneas del Banco Central de Brasil, tanto en su aplicación, como a través de WhatsApp.

A través de comandos de voz o texto el usuario puede hacer una transferencia. De acuerdo con el neobanco, en su aplicación utiliza tecnología para acelerar el procesamiento, reduciendo el tiempo de transacción hasta 60%, sin comprometer la seguridad asegurada por los mecanismos de defensa de la aplicación.

A un año de su lanzamiento, Vélez apuntó que Pix con AI ya supera los 10 millones de usuarios activos mensuales.

“Cada función que realiza [una empresa], especialmente como banco, desde el servicio al cliente hasta el cumplimiento, la regulación y la lucha contra el lavado de dinero, se mejorará significativamente, o se está mejorando significativamente, a través de la AI”, afirmó Vélez.

“No dudaremos” en invertir para la AI

El CFO de Nu, Guilherme Lago apuntó que “la llegada de la tecnología de AI predictiva no se detendrá en clip [aumentos de límites de crédito] Brasil, se exportará, y se está exportando, a clip México, clip Colombia, y luego iremos a adquisiciones en Brasil y México. Se enfocará en fraude, depósitos, precios y productos”.

Entre las principales categorías que ejercerán presión al alza en el índice de eficiencia en los próximos trimestres, el director de Finanzas de Nu mencionó las inversiones en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Estas, apuntó, tendrán costos a corto plazo pues implicarán la contratación de nuevos talentos, inversión en investigación y desarrollo (R&D por sus siglas en inglés) y unidades de procesamiento de gráficos (GPU).

Sin embargo, Lago aseveró: “Creemos que se verán mucho más compensados ​​por las ganancias a mediano plazo que obtendremos. No dudaremos en invertir en talento, R&D y GPU para maximizar el impacto de nuestros esfuerzos en AI”.

El ejecutivo aclaró que una parte sustancial de esos gastos no se capitalizan y se incurren en 2026, para generar ingresos y márgenes en los años siguientes.