Nvidia invierte $2,000 mdd en CoreWeave: 5 GW para infra de AI

Nvidia anunció el lunes una inversión de $2,000 millones de dólares (mdd) en CoreWeave, una medida destinada a acelerar la estrategia de la compañía de centros de datos por añadir más de 5 gigavatios de capacidad de computación de inteligencia artificial (AI por su acrónimo en inglés) hacia 2030.

El fabricante de chips, que ya mantenía una participación en CoreWeave, confirmó la compra de acciones Clase A de la compañía a un precio de $87.20 por acción. Como parte del acuerdo, CoreWeave y Nvidia planean construir conjuntamente “fábricas de AI” (centros de datos) que operarán exclusivamente con los productos del fabricante.

El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó en un comunicado la profunda experiencia de CoreWeave en fábricas de AI, su software de plataforma y su inigualable velocidad de ejecución.

“Juntos, estamos compitiendo para satisfacer una demanda extraordinaria de fábricas de AI, la base de la revolución industrial de la AI”, afirmó.

Coreweave integrará soluciones de Nvidia

CoreWeave también integrará las soluciones de Nvidia en toda su plataforma, incluyendo la nueva arquitectura de chips Rubin —que reemplazará a la actual arquitectura Blackwell—, los sistemas de almacenamiento Bluefield y Vera, la nueva línea de CPU.

El cofundador, presidente y CEO de CoreWeave, Michael Intrator, señaló que “Nvidia es la plataforma informática líder y más solicitada en todas las fases de la AI, desde el preentrenamiento hasta el postentrenamiento, y Blackwell ofrece la arquitectura de inferencia más económica. Esta colaboración ampliada subraya la fuerte demanda que observamos en nuestra base de clientes y las señales del mercado en general a medida que los sistemas de AI avanzan hacia la producción a gran escala”.

La alianza valida el modelo operativo de CoreWeave, que ha estado bajo la lupa tras contraer deuda por miles de millones de dólares para expandir sus operaciones de IT. La firma registraba $18,810 mdd en obligaciones de deuda a septiembre de 2025, de acuerdo con datos de PitchBook, y reportó ingresos de $1,360 mdd durante el tercer trimestre.

Intrator ha defendido su modelo de negocio y ha respondido a las preocupaciones sobre las transacciones circulares en la industria de la AI, afirmando que las empresas deben colaborar para gestionar el cambio drástico en la oferta y la demanda de GenAI.

La compañía ha capitalizado con éxito el auge de la AI de agentes y la GenAI desde su transición de minería de criptomonedas a proveedor de servicios de infraestructura de nube. Tras su salida a bolsa en marzo del año pasado, ha fortalecido su cartera mediante adquisiciones como Weights & Biases y la compra de Marimo y Monolith. Actualmente, su cartera de clientes incluye a hiperescaladores como OpenAI, Meta y Microsoft.

Alianza incluye adquisición de terrenos

Como parte del acuerdo, Nvidia también apoyará a CoreWeave en la adquisición de terrenos y suministro de energía para centros de datos. Asimismo, trabajará con la empresa para integrar su software en la arquitectura de referencia de Nvidia para su venta a proveedores de cloud computing.

“Desde el principio, nuestra colaboración se ha guiado por una simple convicción: la AI triunfa cuando el software, la infraestructura y las operaciones se diseñan conjuntamente”, indico Intrator.

“La AI está entrando en su próxima frontera e impulsando el mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad”, añadió Huang.

Tras el anuncio, las acciones de CoreWeave registraron un alza superior al 15%. Para Nvidia, este movimiento refuerza su objetivo de mantener el ritmo vertiginoso de desarrollo en la infraestructura de AI global.