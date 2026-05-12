OpenAI apuesta por la consultoría: lanza empresa de servicios para facilitar el despliegue de la AI

OpenAI lanzó el pasado 11 de mayo su propia consultora para ayudar a las empresas a extraer valor de sus modelos a fin de justificar la inversión y generar los ingresos que la compañía de Sam Altman necesita para cubrir sus costos de infraestructura (alrededor de $50,000 millones de dólares en 2026).

Para respaldar esta iniciativa, la creadora de ChatGPT acordó adquirir la consultora de inteligencia artificial (AI) Tomoro, con sede en el Reino Unido, sin que se hayan revelado los términos de la operación.

Tomoro constituirá la columna vertebral de OpenAI Deployment Company, que operará como una unidad de negocio independiente encargada de ayudar a las empresas a obtener el retorno que no han podido lograr con los modelos del líder en AI.

La nueva compañía, explicó OpenAI en una publicación de blog, ampliará su capacidad para integrar ingenieros especializados en la implementación de AI de vanguardia, conocidos como ingenieros de despliegue avanzado (FDE por sus siglas en inglés), en organizaciones que trabajan en problemas complejos en entornos exigentes.

Estos FDE colaborarán estrechamente con líderes empresariales, operadores y equipos de primera línea para identificar dónde la AI puede tener el mayor impacto, rediseñar la infraestructura organizacional y los flujos de trabajo críticos relacionados con ella, y convertir esos avances en sistemas duraderos.

OpenAI Deployment Company con más $4,000 mdd

Para esta joint venture, OpenAI obtuvo el respaldo de la habitual gama de capitalistas de riesgo y firmas de capital privado volcados hacia la AI (SoftBank, Goldman Sachs, B Capital, Bain Capital y Warburg Pincus), y otros no tan comunes como su reciente socio estratégico BBVA, además de consultoras, entre ellas Capgemini, Bain y McKinsey.

En total, son 19 firmas globales que invertirán. La startup de AI afirma que OpenAI Deployment Company se lanzará con más de $4,000 mdd en inversiones.

La adquisición incorporaría aproximadamente 150 FDE y especialistas en implementación a la nueva unidad de consultoría de OpenAI. Se espera que el acuerdo se cierre en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

¿Cómo funcionará?

Según OpenAI, un proyecto empresarial típico se desarrollará de la siguiente manera: los FDE realizarán un diagnóstico para determinar dónde puede generar mayor valor la inteligencia artificial y, a continuación, llevarán a cabo una serie de pruebas de concepto (PoC).

Si tienen éxito, los FDE diseñarán, construirán e implementarán sistemas de producción que se integren con los datos y las herramientas de los clientes existentes de las empresas.

La experiencia obtenida con estas integraciones sin duda se utilizará para mejorar los modelos y servicios de OpenAI, mientras que las consultoras participantes —muy probablemente— recurrirán a los expertos FDE de OpenAI cuando necesiten ayuda para demostrar que la AI puede aumentar la productividad o reducir los costos laborales.