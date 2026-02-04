 OpenAI lanza la aplicación independiente Codex para computadoras Apple | IT Masters Mag
OpenAI lanza la aplicación independiente Codex para computadoras Apple

Sam Altman afirmó que la aplicación es “el producto interno más apreciado que hemos tenido”.

Publicado el 3 feb 2026
OpenAI lanzó el lunes una aplicación independiente para su asistente de codificación basado en AI, Codex, que está disponible temporalmente para todos los usuarios de ChatGPT con computadoras Apple.

La nueva aplicación tiene una interfaz sencilla y está diseñada para funcionar como un “centro de control” que facilita a los desarrolladores de software la gestión simultánea de múltiples AI de agentes, según OpenAI. Una AI de agentes es una herramienta que puede completar tareas de forma independiente, como escribir código, en nombre de un usuario.

Los asistentes de programación de AI han experimentado una gran popularidad durante el último año, y OpenAI afirmó que más de un millón de desarrolladores han utilizado Codex el mes pasado. La compañía lanzó Codex inicialmente en abril y lo puso a disposición del público general en octubre.

La nueva aplicación Codex forma parte del esfuerzo continuo de OpenAI por atraer usuarios y cuota de mercado a competidores como Anthropic y Cursor, que cuentan con sus propias ofertas de gran éxito para desarrolladores del sector IT.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que la aplicación Codex es “el producto interno más apreciado que hemos tenido” durante una rueda de prensa el viernes. “Ha sido realmente increíble usarlo recientemente en OpenAI”, dijo Altman. “He pasado noches enteras trabajando con gran entusiasmo, creando todo tipo de cosas yo mismo” con esta tecnología de GenAI.

Dentro de la aplicación Codex, los agentes se ejecutan en hilos separados, organizados por proyecto, y los usuarios pueden revisar los cambios de los agentes dentro de esos hilos, según OpenAI. Las AI de agentes pueden ejecutarse en paralelo y los desarrolladores pueden colaborar con ellos mientras trabajan en tareas de larga duración.

La aplicación Codex también incluye una biblioteca de “habilidades“, como la generación de imágenes, que puede ayudar a los agentes a completar tareas más allá de la simple generación de código, según la compañía.

Normalmente, el acceso a Codex está incluido en las suscripciones a ChatGPT, lo que significa que los suscriptores Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu pueden usarlo y comprar créditos adicionales según sea necesario.

Pero con el lanzamiento de la aplicación el lunes, OpenAI anunció que también pondrá Codex a disposición de sus usuarios gratuitos y de su suscripción $Go de bajo costo por tiempo limitado. Esto significa que todos los usuarios de ChatGPT pueden usar Codex en todas sus interfaces disponibles, incluida la aplicación para quienes tengan computadoras Apple.

Para endulzar la oferta para los usuarios actuales de Codex, OpenAI anunció que duplicará temporalmente sus rate limits en sus planes de pago. “La velocidad con la que puedo escribir nuevas ideas es el límite de lo que se puede construir”, dijo Altman. “Es genial verlo”.

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
