OpenAI presentó el pasado 8 de junio, confidencialmente, su solicitud de salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, sumándose a la tendencia una semana después de que Anthropic hiciera lo mismo y días antes de que SpaceX, la empresa de Elon Musk, salga al mercado.

La compañía de inteligencia artificial (AI), valorada en más de $850,000 millones de dólares (mdd), se ha estado preparando para debutar en bolsa en el cuarto trimestre de este año.

La presentación confidencial permite a la empresa someter sus estados financieros a la revisión de los reguladores antes de que estén disponibles para el público y los posibles inversionistas.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, declaró a CNBC en abril pasado que es una buena práctica para una empresa del tamaño de OpenAI “actuar y sentirse” como una empresa que cotiza en bolsa, pero no quiso comentar sobre un calendario específico para la OPI. OpenAI informó el 8 de junio que aún no ha decidido la fecha.

“Recientemente presentamos un formulario S-1 confidencial. Anticipamos que se filtrará, por lo que solo lo anunciamos. Todavía no hemos decidido la fecha. Puede que tarde un tiempo, ya que hay cosas que queremos hacer que probablemente sean más fáciles como empresa privada. Con todo, se trata de una serie de decisiones complejas, y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si resulta ser lo mejor”, afirmó el comunicado.

OpenAI también planea facilitar una oferta pública de adquisición que permitirá a los empleados vender acciones a la última valoración, que fue de $852,000 millones de dólares después de la inversión, y aliviar parte de la presión de liquidez a corto plazo, según una persona familiarizada con los planes que pidió no ser identificada debido a que los detalles son confidenciales.

La empresa ha estado trabajando con bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley en la presentación de la solicitud, como informó previamente CNBC. Son las dos firmas que figuran al principio de la solicitud de SpaceX.

OpenAI se catapultó al éxito tras el lanzamiento de su chatbot ChatGPT en 2022, y desde entonces se ha convertido en una de las empresas privadas más valiosas del mundo. ChatGPT ahora cuenta con más de 900 millones de usuarios activos semanales, pero OpenAI se enfrenta a una competencia cada vez más dura de rivales como Anthropic, Google y SpaceX de Elon Musk, que se fusionó con xAI a principios de este año.

SpaceX inició una gira de promoción (roadshow) la semana pasada. OpenAI, Anthropic y Google figuran entre los principales competidores de SpaceX en el campo de la AI, según la documentación presentada.

Hace una semana, Anthropic anunció su solicitud confidencial para salir a bolsa. Poco antes, la compañía cerró una ronda de financiación con una valoración de $965,000 millones de dólares, superando a OpenAI, que a finales de marzo estaba valorada en $852,000 millones de dólares.

Dependiendo de la acogida que tenga la oferta de SpaceX, Anthropic y OpenAI podrían verse obligadas a competir entre sí para superarse mutuamente debido a la enorme cantidad de capital que intentan captar.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, estará bajo presión para convencer a los inversionistas, especialmente en lo que respecta a las finanzas de la compañía. OpenAI ha recaudado más de $180,000 millones de dólares en financiación y sigue gastando grandes sumas de dinero mientras trabaja para asegurar la capacidad de procesamiento y desarrollar la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar modelos de AI.

En una publicación de blog del lunes, Altman presentó lo que denominó “la tercera fase de OpenAI“. La primera, escribió, consistía en investigar la inteligencia artificial general. La segunda, en convertirse en una “empresa de productos” y aprender cómo las personas utilizaban sus herramientas.

“Ahora estamos entrando en la tercera fase”, escribió. “La economía está empezando a transformarse en torno a la AI. La pregunta central ahora es cómo lograr que la AI avanzada sea abundante, asequible, segura, útil y lo suficientemente fácil de usar para que todas las personas y organizaciones puedan beneficiarse de ella”.

En los últimos meses, OpenAI ha intentado enfatizar el enfoque y la disciplina internamente, cerrando proyectos secundarios como su aplicación de video corto, Sora. La compañía está invirtiendo fuertemente en su negocio empresarial, así como en su asistente de programación Codex, que compite directamente con la popular aplicación Claude Code de Anthropic.

Altman escribió en una publicación en X en abril que “parece que Codex está viviendo un ‘momento ChatGPT’“.

Los esfuerzos simultáneos de SpaceX y OpenAI por cotizar en bolsa se producen menos de un mes después de que Musk y Altman superaran una dura batalla legal de tres semanas.

Un jurado consultivo dictaminó que Musk, quien presentó la demanda por primera vez en 2024 contra OpenAI y Altman, esperó demasiado para presentar alegaciones de que habían incumplido su promesa de mantener la empresa como una organización sin fines de lucro. El juez federal adoptó de inmediato el veredicto del jurado. Musk afirmó en una publicación en X que el juez y el jurado “en realidad nunca se pronunciaron sobre el fondo del caso, sino solo sobre un tecnicismo del calendario”.