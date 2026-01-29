 Perplexity y Microsoft: Acuerdo de $750 mdd para impulsar AI
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Perplexity firma acuerdo de nube con Microsoft por $750 mdd

El convenio, con una vigencia de tres años, permitirá a la startup de inteligencia artificial ejecutar diversos modelos de vanguardia.

Publicado el 29 ene 2026
New,York,,Usa,-,November,4,,2025:,Perplexity,Ai,Chatbot
Crédito: Archivo ShutterStock

Perplexity cerró un acuerdo por $750 millones de dólares (mdd) con Microsoft para utilizar su infraestructura de nube, Azure, al tiempo que mantiene su alianza con Amazon Web Services (AWS), con la que ha trabajado desde sus inicios.

El convenio tiene una vigencia de tres años, de acuerdo con un reporte de Bloomberg, que cita fuentes cercanas a la operación, y le permitirá a la startup de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) ejecutar diversos modelos de vanguardia mediante el programa Microsoft Azure AI Foundry, incluyendo sistemas de OpenAI, Anthropic y xAI.

Un portavoz de Microsoft confirmó a Reuters que Perplexity seleccionó esta plataforma como su base principal para la obtención y despliegue de modelos de AI bajo un nuevo acuerdo plurianual.

¿Para que quiere Perplexity el acceso a modelos?

A diferencia de plataformas cerradas, la arquitectura de Perplexity se basa en un modelo de enrutamiento dinámico (Model Routing). De acuerdo con documentación técnica de la propia plataforma y análisis de arquitecturas de AI, la startup utiliza estos modelos externos como “especialistas”.

Mientras su modelo propietario, Sonar, se optimiza para la rapidez y la búsqueda web, delega tareas de razonamiento complejo, análisis de código o redacción creativa a modelos como GPT-5.2 (OpenAI), Claude 4.5 (Anthropic) o Grok 3 (xAI).

Esta estrategia permite a Perplexity ofrecer un servicio “agnóstico”, donde el usuario puede elegir el cerebro que procesará la información recuperada de internet, garantizando que el sistema sea siempre tan avanzado como el mejor modelo disponible en el mercado.

Una larga, pero complicada relación con AWS

Perplexity aclaró a Bloomberg que la alianza con Microsoft busca facilitar el acceso a la tecnología de sus socios estratégicos, pero subrayó que, hasta el momento, no han migrado sus operaciones desde AWS.

Desde su fundación en 2022, Perplexity estableció a la división de Amazon como su proveedor principal de infraestructura de nube para el entrenamiento y despliegue de sus modelos iniciales.

Trabajó con el equipo de Bedrock, la plataforma de Amazon para crear aplicaciones y agentes de inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés). En específico, empleó servicios como SageMaker para el entrenamiento de modelos y EC2 para la inferencia de alta velocidad, de acuerdo con el sitio de casos de éxito de AWS Startups.

El CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, es un ponente habitual en las conferencias de AWS. En 2023, en el escenario de re:Invent declaró que había decidido apostar por completo por la nube de Amazon. La tecnológica, a su vez, ha destacado a Perplexity como uno de los clientes de AI más avanzados que utilizan sus servicios.

Sin embargo, la relación con Amazon se mantiene en un terreno complejo, dado que el gigante del comercio electrónico demandó en noviembre pasado a la startup el año pasado.

El conflicto surgió a raíz de la función de compras basada en agentes de Perplexity, la cual utiliza automatización para realizar pedidos. Amazon alega que dicha función accedía a cuentas de clientes de forma encubierta, disfrazando la actividad automatizada como navegación humana.

Equipo editorial IT Masters Mag
Equipo editorial IT Masters Mag
