Qualcomm inaugura oficinas en CDMX; apuesta por talento y AI

Qualcomm inauguró nuevas oficinas en la Ciudad de México. La sede, que inicialmente estará enfocada en mercadotecnia y recursos humanos, arranca con un equipo de 30 personas.

La firma con sede en San Diego, California (Estados Unidos), fortalece así su presencia en el país, donde tiene desde 2023 un Centro de Ingeniería y Desarrollo en Tijuana (Baja California).

El presidente para América Latina de Qualcomm, Luiz Tonisi, explicó en su cuenta de LinkedIn que la apertura supone un paso importante para fortalecer las operaciones en toda la región. El fabricante de semiconductores también tiene oficinas en Brasil.

Esta expansión ocurre en un momento de transformación para la empresa, que de acuerdo con su reporte de resultados de febrero de 2026, ha dejado de ser solo un fabricante de chips para móviles a fin de consolidarse como una compañía de computación integral impulsada por la inteligencia artificial (AI por su siglas en inglés).

“México desempeña un papel central en la estrategia regional de Qualcomm. Es un mercado clave, con un sólido ecosistema de innovación y gran relevancia para el avance de tecnologías que conectan industrias, empresas y consumidores”, publicó.

Esta visión se alinea con el crecimiento global de la empresa, que en el primer trimestre de 2026 reportó ingresos récord en su división automotriz, un sector donde México es potencia manufacturera.

En 2025, la compañía lanzó un programa de AI para América Latina, cuyos participantes debían ser de México y Brasil. Dos de los seis finalistas fueron mexicanos.

Qualcomm quiere el talento creativo de México

A la inauguración el jueves, asistieron directivos globales de la compañía como la vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos, Heather Ace, así como el vicepresidente sénior y director de Marketing, Don McGuire, lo que confirma el foco de la nueva oficina.

“Estar en el lugar, conocer a los equipos locales en persona y sentir la energía y el orgullo en el espacio fue un poderoso recordatorio de que los edificios importan, pero son las personas y la cultura dentro de ellos las que realmente dan vida a un lugar”, afirmó Ace también a través de LinkedIn.

Por su parte, McGuire destacó el talento creativo que existe en la capital mexicana, así como la mínima diferencia horaria, ventajas que ayudaron a tomar la decisión por esta nueva sede.

La creatividad local será clave para impulsar desarrollos como la AI de agentes, una tecnología que Qualcomm presentó recientemente en sus procesadores Snapdragon 8 Elite y que busca transformar los dispositivos en asistentes personales autónomos.