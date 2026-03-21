Ranking 2025: Las marcas tecnológicas más valiosas

El panorama de la valoración de marcas globales ha dado un giro significativo hacia la infraestructura y los ecosistemas tecnológicos.

De acuerdo con el ranking Best Global Brands 2025 de Interbrand, las empresas de tecnología no solo encabezan la lista, sino que representan casi la mitad del valor total de las 100 marcas más importantes del mundo, con una valoración conjunta de $1.58 billones de dólares.

Este informe, basado en la Norma ISO 10668, evalúa el desempeño financiero, el rol de la marca en la decisión de compra y su capacidad para generar lealtad a largo plazo.

Para los líderes de IT, estos datos funcionan como un mapa de resiliencia y una advertencia sobre la transición del hardware hacia la hegemonía de los ecosistemas integrados.

El Top 5 y la crisis de valor en Apple

Por quinto año consecutivo, el “club exclusivo” de las cinco marcas más valiosas está integrado por Apple, Microsoft, Amazon, Google y Samsung. Sin embargo, el liderazgo de Apple, que se ha mantenido en la primera posición durante 14 años, muestra señales de contracción.

En 2024, el valor de marca de la empresa de Cupertino cayó a $488,900 millones de dólares, y la tendencia continuó a la baja en 2025, situándose en 470,900 millones. Este es el segundo año consecutivo de caída en su valoración, un hecho inédito en las últimas dos décadas para la compañía.

La causa principal radica en una apuesta por la resiliencia sobre la velocidad. Mientras sus competidores directos aceleraron la implementación de inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés), Apple ha priorizado la privacidad y la integración nativa lenta de estas herramientas.

Nvidia y el ascenso de la “marca invisible”

En contraste con la caída de Apple, Nvidia ha registrado el crecimiento más explosivo en la historia del ranking. La compañía alcanzó el puesto número 15 con una valoración de $43,200 millones de dólares, tras un crecimiento del 116% en un solo año.

Nvidia personifica lo que Interbrand denomina la “marca invisible”: aquella que no está presente en el escritorio del usuario final (front-end), pero que sostiene la infraestructura de AI (back-end) demandada por los niveles directivos.

Otras empresas que han capitalizado esta tendencia hacia los ecosistemas de vida e infraestructura son:

Microsoft: Registró un crecimiento superior a 10% anual.

Registró un crecimiento superior a 10% anual. Google: Mantuvo un crecimiento sólido de 9%.

El costo de omitir la AI

El reporte de 2025 concluye que el prestigio de marca actual se construye a través de la disponibilidad, latencia y capacidad de integración. La marca se ha transformado en “la API de la confianza” para las organizaciones.

La falta de una estrategia clara de inteligencia artificial (AI) tiene un impacto financiero directo. Según cálculos de Interbrand, las marcas que no han comunicado ni integrado una estrategia de AI han perdido un potencial de crecimiento acumulado de $200,000 millones de dólares en su valor de marca durante los últimos 24 meses.