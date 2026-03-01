¿Qué es la GenBI? | IT Masters Mag

La inteligencia de negocio generativa (GenBI por su acrónimo en inglés), que consiste en la inteligencia de negocios potenciada por inteligencia artificial generativa (GenAI), no es solo una tendencia; es la respuesta a una demanda histórica de las organizaciones: la verdadera democratización del dato.

En la actualidad, la inteligencia de negocios (BI) atraviesa su transformación más profunda en décadas. Lo que antes se conocía como un proceso lineal de extracción, limpieza y visualización de datos, hoy se ha convertido en una conversación fluida en tiempo real.

Tradicionalmente, implementar BI requería una estructura rígida. Los usuarios de negocio dependían de especialistas en Python, SQL o R para obtener respuestas. Este modelo creaba cuellos de botella inevitables en las unidades de ciencia de datos, donde los analistas pasaban más tiempo “limpiando cuadros” y creando gráficos manuales que analizando estrategias.

Con la llegada de la GenBI, el paradigma cambia. La tecnología actúa como un traductor de lenguaje natural que permite realizar consultas complejas, proyecciones y análisis de escenarios sin escribir una sola línea de código.

De acuerdo con McKinsey, integrar GenAI a las operaciones permite automatizar entre 60% y 70% de las tareas operativas, elevando drásticamente la productividad y permitiendo que el talento senior se convierta en arquitectos de estrategia en lugar de gestores de reportes.

¿Pérdida de control o elevación del rol?

Sin embargo, esta democratización plantea una pregunta incómoda para las áreas de IT: ¿Están perdiendo relevancia en la toma de decisiones?

Si bien el usuario de negocio ahora puede “autoservirse” información sin pasar por un ticket de soporte, la responsabilidad de la infraestructura sigue recayendo en el equipo tecnológico.

Esta agilidad conlleva riesgos críticos:

La falacia del autoservicio: Si el negocio obtiene datos erróneos debido a una mala arquitectura subyacente, la culpa no será de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), sino de IT. Gobernanza y privacidad: Democratizar no significa acceso total. Si un gerente de ventas puede preguntar por nóminas usando lenguaje natural, el problema no es la AI, sino su política de permisos. Los líderes tecnológicos deben priorizar capas de Data Privacy y control de acceso antes de abrir la conversación.

El fin de las alucinaciones: La clave es RAG

En una reciente IT Masters Session, el director de Datos, Análisis, Automatización e Inteligencia artificial de Sigma Alimentos, Aldo Valadez, aseguró que la compañía ve una oportunidad muy buena con GenBI.

En su opinión, se trata de cómo explotar los datos, generando insights que puedan transformar al negocio rápidamente de una manera mucho más rápida y económica.

Para que la GenBI sea confiable en un entorno corporativo, la precisión es innegociable. Aquí es donde entra en juego la generación aumentada por recuperación (RAG por sus siglas en inglés).

A diferencia de los modelos grandes de lenguaje (LLM) que pueden “alucinar” o inventar datos, la técnica RAG conecta la potencia de la AI con las fuentes de datos privadas y estructuradas de la empresa.

Esto garantiza que las respuestas se basen en la realidad financiera y operativa de la organización, utilizando incluso la terminología específica del negocio.

Valadez apuntó que en su caso, trabajan para que los insights puedan ser democratizados y que lo puedan utilizar el mayor número de personas lo más rápido posible

El ecosistema actual

El mercado ya ofrece soluciones robustas para dar este salto. Desde herramientas consolidadas como Power BI (con Copilot), Tableau, Domo, QuickSight (AWS) y Looker (Google), hasta plataformas de nube profunda como Watson (IBM), BusinessObjects (SAP) y soluciones especializadas como Genie de Databricks.

Para 2026, Gartner pronosticó que más de 80% de las empresas ya habrán desplegado aplicaciones habilitadas para GenAI en producción.

La pregunta ya no es si la tecnología funciona, sino si su arquitectura de datos es lo suficientemente sólida para soportar una organización donde cualquier empleado autorizado puede interrogar a la base de datos.

La GenBI no desplaza al talento de IT; lo libera de la tiranía de los reportes infinitos para devolverlo a su lugar de origen: la arquitectura de la innovación.