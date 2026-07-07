Microsoft anunció el 6 de julio la eliminación inmediata de 4,800 puestos de trabajo, lo que representa 2.1% de su fuerza laboral, en el último esfuerzo del gigante del software por reducir costos en la era de la inteligencia artificial (AI).

Su división de videojuegos, Xbox, perderá aproximadamente una quinta parte de su personal, incluyendo 1,600 despidos ese mismo día y recortes adicionales en los próximos meses.

El año pasado, la empresa con sede en Redmond (Washington, EUA) llevó a cabo varias rondas de despidos, incluyendo una que supuso la pérdida de 9,000 puestos de trabajo.

La directora de Recursos humanos (RH) de Microsoft, Amy Coleman —veterana de la compañía con 27 años de experiencia—, indicó en un mensaje a los empleados que “la forma en que se crea, implementa y utiliza la tecnología se está transformando más rápido que nunca durante mi trayectoria en la empresa”.

Las acciones de Microsoft cayeron 1% durante la sesión bursátil del 6 de julio, en contraste con el índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, que avanzó 1%.

Puestos de trabajo no serán reemplazados con AI

Coleman aseguró que los puestos de trabajo que se eliminan no serán reemplazados por la inteligencia artificial, aunque reconoció que “la AI está cambiando la forma en que se trabaja”. Algunas de las tareas que realizamos a diario ahora se pueden automatizar, lo que significa que todos debemos seguir aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y adaptándonos a medida que el trabajo evoluciona”.

En abril pasado, Microsoft implementó un programa extraordinario de jubilación voluntaria, el primero de su tipo. La iniciativa se dirigió a los empleados estadounidenses con el cargo de director sénior o inferior. Más de un tercio de los empleados elegibles aceptaron la oferta, y la compañía “seguirá explorando enfoques similares en el futuro”, escribió Coleman.

La directora de RH de Microsoft afirmó que “decisiones como estas nunca son fáciles, y les aseguro que buscamos constantemente maneras de reducir la necesidad de despidos”.

Recorte en Microsoft afecta principalmente a Xbox

Xbox recortará un total de 3,200 puestos de trabajo, según informó la CEO de dicha división, Asha Sharma, en un correo electrónico a los empleados. La mitad de estos puestos forman parte de los 4,800 que se eliminaron, y los otros 1,600 serán recortados gradualmente a lo largo del año fiscal 2027.

“Reconozco que una reestructuración de un año de duración genera desafíos adicionales. Lamentablemente, no es posible realizar todos los cambios necesarios en un solo día”, escribió Sharma.

Los recortes afectan a 20% de la nómina de Xbox, de acuerdo con un reporte de CNBC, que citó a una persona familiarizada con el asunto, que prefirió permanecer en el anonimato para poder hablar sobre cambios internos.

“Volveremos al crecimiento en 2027”, escribió Sharma.

Microsoft se deshace de estudios de videojuegos

Como parte de la reestructuración de Microsoft anunciada el 6 de julio, cuatro estudios de videojuegos se independizarán de la compañía, según informó Coleman. La división comercial, enfocada en la venta a clientes, también sufrirá recortes.

Los estudios Compulsion Games y Double Fine Productions, adquiridos por Microsoft en la década de 2010, volverán a ser independientes, indicó Sharma in su comunicado. Ninja Theory y Undead Labs, que se unieron a Microsoft en 2018, “han llegado a un acuerdo para unirse a la nueva administración”, escribió.

“Agradecemos a todo el equipo de Xbox por estos siete magníficos años juntos y por colaborar con nosotros para alcanzar un resultado que preserva nuestra historia y cultura, y nos devuelve la propiedad de nuestros juegos”, declaró Double Fine en una publicación de Xbox.

Arkane Studios, con sede en Francia, que llegó a Microsoft mediante la adquisición de ZeniMax Media por $8,100 millones de dólares en 2021, está en contacto con su comité de empresa para analizar opciones estratégicas, escribió Sharma.

Microsoft no ha tenido un gran año con la AI

Microsoft ha sido la empresa con peor desempeño entre las grandes tecnológicas en lo que va del año, con una caída de 19% al cierre del pasado 3 de julio, ya que los inversores temen que los modelos de inteligencia artificial generativa (GenAI) puedan desplazar a gran parte del software empresarial, mientras que los propios modelos y servicios de AI de Microsoft aún no han alcanzado un gran éxito.

Si bien la empresa que dirige Satya Nadella registró un crecimiento acelerado en servicios en la nube y LinkedIn en los últimos trimestres, se encuentra rezagada en otras áreas, como las licencias del sistema operativo Windows, los dispositivos Surface y la división de videojuegos Xbox, donde los ingresos han disminuido.

Gran parte de la preocupación de Wall Street sobre Microsoft está ligada a la posición de la compañía en el campo del AI y a la incapacidad del CEO para definir una estrategia coherente para el desarrollo de modelos, agentes y otros servicios.