La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido impuso nuevas reglas a las búsquedas de Google, en un esfuerzo para lograr que los enlaces a los contenidos de los editores sean incluidos en los resultados de inteligencia artificial (AI), así como ayudarlos a evitar que su trabajo aparezca en AI Overviews.

El regulador de competencia impuso un nuevo código de conducta para las búsquedas de Google, el cual promete proporcionar herramientas efectivas para evitar que el contenido de los editores se utilice para alimentar las funciones de AI en las búsquedas, tales como AI Overviews.

Los requisitos colocarán a los editores, incluyendo a las organizaciones de noticias afectadas severamente por los resúmenes de AI de Google, en una posición más sólida para negociar acuerdos de contenido con el gigante de internet, señaló el regulador.

La CMA también exige que Google atribuya correctamente el contenido de los editores, utilizando enlaces claros en los resultados de búsqueda generados por AI.

Google también deberá permitir que los editores opten por excluir su contenido para que no sea utilizado en el entrenamiento de modelos de AI.

En mayo pasado, Google señaló que integraría su AI en las búsquedas, ofreciendo a los usuarios un resumen de resultados por AI que no enlaza directamente a las fuentes de los sitios web.

La CMA declaró que estaba monitoreando cómo Google está implementando estos cambios y evaluando su impacto en las empresas. El regulador afirmó que adelantará los trabajos sobre medidas adicionales para garantizar un intercambio justo de valor entre Google y los editores.

La CEO de la CMA, Sarah Cardell, dijo que la medida es un requisito pionero en el mundo para los servicios de búsqueda de Google en el Reino Unido y que respaldará el trato justo y la elección para las empresas y los consumidores.

“Con funciones como AI Overviews transformando rápidamente las búsquedas en línea, es fundamental que los editores de contenido, incluidas las organizaciones de noticias, tengan un poder de negociación adecuado sobre cómo se utiliza su contenido. Al mismo tiempo, estas medidas ayudarán a decenas de millones de usuarios de búsquedas en el Reino Unido a comprender mejor y confiar en la información que se les presenta”, afirmó.

Añadió que las nuevas reglas están diseñadas para responder a lo que Google está haciendo ahora y en el futuro. «También continuaremos utilizando la flexibilidad única del régimen del Reino Unido para monitorear y abordar las preocupaciones futuras a medida que surjan, y anunciaremos nuevas acciones en relación con el negocio de búsquedas de Google en las próximas semanas», concluyó.

Las nuevas reglas se implementan tras la decisión de la CMA de designar a Google con un estatus de mercado estratégico (SMS) en servicios de búsqueda general, lo que le permite dirigir acciones a las actividades de búsqueda de Google para garantizar un trato justo, opciones abiertas o confianza y transparencia, siempre que las reglas sean proporcionadas.