ServiceNow y OpenAI firman alianza para la AI de agentes

ServiceNow firmó un acuerdo estratégico de tres años con OpenAI para utilizar sus modelos de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) y facilitar a las empresas el despliegue de agentes de AI, anunciaron el martes ambas compañías.

Como parte del acuerdo, del que no se dieron a conocer sus términos financieros, ServiceNow integrará GPT-5.2 en su plataforma de flujos de trabajo (workflows) y desarrollará tecnología de voz basada en estos modelos.

De acuerdo con Gartner, 40% de las aplicaciones empresariales contarán con agentes de AI integrados de forma nativa, migrando de interfaces estáticas a entornos totalmente conversacionales.

El presidente, director de Operaciones y de Producto de ServiceNow, Amit Zavery, señaló en un comunicado que “la integración de nuestras respectivas tecnologías generará valor para los clientes con mayor rapidez y formas más intuitivas de trabajar con AI”.

Por su parte, la startup creadora de ChatGPT continúa consolidando su ecosistema en el software B2B tras haber cerrado acuerdos previos con firmas como Intuit y Databricks, esta última con un compromiso de inversión de $100 millones de dólares.

El COO de OpenAI Brad Lightcap indicó que con esta alianza “las empresas de todos los sectores se beneficiarán de una inteligencia que gestiona el trabajo de principio a fin, incluso en los entornos más complejos”.

OpenAI se suma a la racha de acuerdos de ServiceNow

El sector del software enfrenta una enorme presión competitiva debido a que la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés) está alterando los modelos de ingresos tradicionales de IT, lo que ha obligado a las empresas a innovar de forma acelerada.

En este contexto, ServiceNow se encuentra en medio de una agresiva racha de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) para posicionarse como la torre de control de la AI en el sector.

El mes pasado, la firma anunció planes para adquirir la startup de ciberseguridad Armis por casi $8,000 millones de dólares y la plataforma de seguridad de identidad Veza.

Esta expansión en seguridad no es casual. El NIST ha advertido en sus actualizaciones de 2025 (NIST AI 600-1) que la autonomía de la AI de agentes introduce riesgos críticos en la gobernanza de identidades. La integración de Veza y Armis permitiría a ServiceNow mitigar estos riesgos en infraestructuras híbridas.

La apuesta por la automatización también incluye la adquisición de Moveworks por aproximadamente $3,000 millones de dólares.

El valor operativo de estas decisiones está respaldado por el Human-Centered AI (HAI) de la Universidad de Stanford, cuyo AI Index Report documenta que el uso de herramientas basadas en AI permite a los trabajadores de IT completar tareas hasta 25% más rápido y con una calidad significativamente superior, reduciendo los tiempos de resolución de incidentes en entornos corporativos.