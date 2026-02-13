Regulación de AI en México: Sheinbaum protegerá al doblaje

Después de más de 80 iniciativas presentadas para regular la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) en el Congreso mexicano —que no han prosperado—, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el viernes una más que protege el trabajo de los actores de doblaje frente a esta tecnología.

El proyecto propone reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor a fin de reconocer la voz humana como herramienta artística, cuyo uso requiere autorización expresa e informada ante el uso de herramientas de AI.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, publicado en diciembre pasado, en la actual legislatura (2024-2027) se habían presentado 87 iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, enfocadas en reformas constitucionales y leyes secundarias.

Tan solo en lo que va de 2026, la del doblaje es la segunda iniciativa relacionada con la AI. En enero pasado, la diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco presentó una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para integrar expresamente a los sistemas de inteligencia artificial en el marco normativo.

Sobre el proceso legislativo de la reforma para proteger a los actores de doblaje no se dieron detalles, como cuál será la cámara de origen o los tiempos.

Proteger a los actores de doblaje

El anuncio de la nueva iniciativa ocurre a siete meses de que los actores de doblaje marcharan en la Ciudad de México contra el uso de la inteligencia artificial para clonar sus voces.

La protesta se originó tras un incidente con el Instituto Nacional Electoral (INE) que usó una aplicación de AI para un video en la que presuntamente reprodujo la voz del actor José Pepe Lavat (1948-2018).

“¿Se acuerdan que muchas personas que se dedican al doblaje se quejaron, porque se estaban utilizando sus voces a través de la inteligencia artificial? Entonces, la ley protege sus voces, su trabajo”, afirmó Sheinbaum el viernes en la conferencia de prensa matutina en la que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó los detalles.

“Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto los protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso expreso de su voz”, indicó Curiel.

Con la reforma se establecerían reglas claras como sanciones por el uso no autorizado, contrataciones justas, transparencia en condiciones y retribuciones, así como implementación de mecanismos para la resolución ágil de conflictos ante el Indautor.

¿Cómo regular la AI en México?

La propuesta para proteger a los actores de doblaje de la inteligencia artificial es la primera iniciativa para regular la AI que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Todas las demás, han salido del Poder Legislativo.

A finales de enero pasado, la Secihti junto con la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT) presentaron los Principios de Chapultepec, un decálogo para el uso ético de AI, que aplican para el sector público con carácter orientador.

Si bien la regulación de la inteligencia artificial en el mundo aún es incipiente, los primeros casos permiten distinguir distintos enfoques: basado en el riesgo, como en la Unión Europea; de autogestión, como en Estados Unidos; o sectoriales, donde se protege la propiedad intelectual o la no discriminación.

Curiel de Icaza expresó que “en el campo de la cultura sería la primera iniciativa que aportaría una protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal”.

En febrero de 2025, el académico de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, dijo en París: “Lo recomendable sería regular por ámbitos temáticos en los cuales aparezcan normas que limiten los riesgos”.

Antes, en diciembre de 2024, la exsenadora y representante de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, Alejandra Lagunes, señaló durante un conversatorio en el Senado que “la tecnología no debe regularse de forma genérica, sino por contexto, por uso y por resultado”.

Lagunes comentó que “la fragmentación regulatoria sería uno de los errores más graves que podríamos cometer. Pensar en una ley general sin coordinación, sería un riesgo”.