SoftBank obtiene préstamo por 40,000 mdd para impulsar sus inversiones en OpenAI

SoftBank Group anunció el pasado 27 de marzo que obtuvo un préstamo puente (financiamiento de corto plazo) por $40,000 millones de dólares (mdd) para reforzar sus inversiones en OpenAI, creadora de ChatGPT, y para fines corporativos generales, lo que representa un paso significativo en su estrategia de inteligencia artificial (AI).

Esta nueva línea de crédito se suma a la ofensiva financiera que la firma japonesa concretó al cierre de 2025. En diciembre pasado, finalizó una inversión previa por el mismo monto que le otorgó una participación de 11% en OpenAI, según reportó el sitio CNBC, y lo posicionó como el segundo mayor accionista de la startup de AI, solo después de Microsoft.

El préstamo, que vence en marzo de 2027, se formalizó con prestamistas como JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp y MUFG Bank.

La firma de inversión japonesa ya había acordado invertir $30,000 millones de dólares en OpenAI mediante su Vision Fund 2. El préstamo puente no tiene garantía —es quirografario—, informó la compañía en un comunicado.

Un análisis reciente de Morgan Stanley, recogido por medios financieros, señala que las grandes tecnológicas podrían necesitar cerca de $570,000 millones de dólares en inversión de capital durante 2026, impulsando emisiones masivas de deuda corporativa —incluyendo bonos quirografarios— para financiar infraestructura de AI y modelos de lenguaje.

A SoftBank le convendría la IPO de OpenAI

OpenAI se ha posicionado como un jugador clave tras la amplia adopción de ChatGPT, lo que ha impulsado un aumento de la inversión en todo el sector.

La empresa que dirige Sam Altman se alista para su oferta pública inicial (IPO por sus siglas en inglés) hacia finales de 2026 o inicios de 2027, de acuerdo con la agencia Reuters y otros analistas, lo que podría generar liquidez para refinanciar la deuda de SoftBank.

Por ahora, el préstamo está respaldado en parte por la participación del conglomerado japonés en Arm, la empresa británica de diseño de arquitecturas de procesadores RISC, cuyo valor de mercado se ha triplicado desde su IPO en 2023, superando expectativas gracias a la demanda de chips para AI.

SoftBank y su apuesta por la AI

El conglomerado de inversión japonés, liderado por su fundador, Masayoshi Son, continúa fortaleciendo sus vínculos con OpenAI mientras las empresas tecnológicas globales compiten por obtener una ventaja en el cada vez más competitivo sector de la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés).

De acuerdo con el informe Generative AI Market Size & Share | Forecast Report 2026–2035 de Global Market Insights, el mercado global de GenAI se valoró en $53,700 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca a $83,300 mdd en 2026, con una tasa compuesta anual (CAGR) de 31.6% entre 2026 y 2035.

El préstamo subraya la apuesta cada vez más agresiva de Son por la AI, tras años en los que SoftBank ha oscilado entre utilidades extraordinarias y fuertes pérdidas del Vision Fund.

SoftBank y OpenAI colaboran en el Proyecto Stargate

SoftBank y OpenAI figuraron entre las empresas que impulsaron el Proyecto Stargate el año pasado, el cual anunció que tenía como objetivo invertir hasta $500,000 millones de dólares en cuatro años para desarrollar infraestructura de AI en Estados Unidos.

Son y el entonces presidente electo Donald Trump anunciaron en diciembre de 2024 que el gigante nipón planeaba invertir $100,000 millones de dólares en AI e infraestructura relacionada en Estados Unidos durante cuatro años.

SoftBank lidera la parte financiera con Son como presidente de Stargate, mientras OpenAI maneja las operaciones técnicas, apoyándose en socios como Nvidia, Microsoft y Arm.

El impacto en América Latina

La liquidez de OpenAI mitiga el riesgo de continuidad en las estrategias de adopción de AI de empresas en América Latina (AL) que han implementado los modelos de lenguaje de la compañía.

Aunque la ubicuidad de OpenAI en AL es innegable —presente en 73.5% de las organizaciones, de acuerdo con el Clara AI Report 2026—, el mercado regional muestra una maduración táctica: mientras el uso se generaliza, el presupuesto de alta intensidad migra hacia modelos especializados de Google y Anthropic en busca de eficiencia de costos.

Esta diversificación, sumada a la expansión local de socios de OpenAI, intensifica la presión sobre el talento sénior; en un mercado con déficit de arquitectos de soluciones, la retención se convierte en el mayor desafío operativo para las empresas mexicanas en 2026.