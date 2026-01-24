Tendencias IT 2026, del rol del CIO a la AI de agentes

Si 2025 fue el año en que las organizaciones aprendieron a conversar con la inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés), el 2026 es, sin duda, el año de la ejecución autónoma y la soberanía tecnológica.

Hoy, el rol del CIO ya no es solo gestionar infraestructura, sino orquestar un ecosistema vivo donde los agentes digitales y la sostenibilidad dictan la competitividad del negocio.

Por eso es momento de analizar las cinco tendencias que redefinirán la industria IT en los próximos meses. Desde el salto hacia la AI de agentes —donde, según Mckinsey, ya es posible automatizar hasta 57% de las horas laborales— hasta la urgencia de una infraestructura sostenible ante una demanda eléctrica que no deja de escalar.

Para finales de este año, por ejemplo, Gartner predice que 70% de las empresas globales habrán adoptado estrategias de “geopatriación” de datos, moviendo cargas de trabajo críticas a proveedores de nubes soberanas o regionales para mitigar riesgos regulatorios.

Las cinco tendencias IT para 2026

La hoja de ruta para líderes IT que buscan dominar 2026 lleva estas cinco:

1. Sistemas multiagente rumbo a la orquestación estratégica

Ya no se habla de un usuario pidiendo un resumen; sino de múltiples agentes trabajando de forma colectiva para ejecutar procesos complejos. Entraremos en la era de las plataformas de desarrollo AI-native.

De acuerdo con Capgemini, estamos pasando de “escribir código” a “expresar intenciones”. Gracias a las plataformas de desarrollo AI-Native, la inteligencia artificial ahora genera componentes de software, permitiendo que equipos pequeños logren una agilidad sin precedentes.

Por ello, la gobernanza y la supervisión humana son hoy más críticas que nunca para evitar brechas de seguridad. ¿Está su arquitectura lista para ser operada por agentes?

2. La AI como factor clave en la ciberdefensa

Ante la creciente preocupación por el software malicioso potenciado por AI, una tendencia importante para este año es la implementación de AI en ciberseguridad preventiva.

En este escenario, la seguridad de los sistemas se vuelve crítica. Es necesario centrarse en la detección automatizada de amenazas con agentes de AI.

El estudio Digital Trust Insights 2026, de PwC, encontró que 86% de las empresas en México planea incrementar su inversión en seguridad digital.

3. Modelos de lenguaje de dominio específico

Se espera que en 2026 se consolide la convivencia entre los grandes modelos generalistas y la AI vertical basada en modelos más pequeños (SLMS) y más eficientes.

Gartner apunta que los modelos de lenguaje de dominio específico (DSLM) ofrecen un mayor grado de precisión y cumplimiento en sectores específicos.

La perspectiva es que haya una adopción masiva de modelos de dominio específico porque estos se han perfeccionado para el manejo de datos propietarios en sectores como el legal y el médico.

Y, de esa manera, se busca reducir las alucinaciones y mejorar el cumplimiento normativo.

4. Infraestructura sostenible en los centros de datos

Se prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos se duplique para 2030.

Un estudio de la Universidad de Cornell advierte de la necesidad de sistemas eléctricos más eficientes con menor gasto de carbono. Ante un mayor uso de AI, los costos podrían dispararse.

El Foro Económico Mundial (WEF) considera que las empresas deben adoptar un enfoque de inteligencia artificial centrado en el impacto para lograr competitividad y resiliencia.

5. Cloud distribuido o “cloud 3.0″

Aunque el tema es cómputo en la nube, al vincularlo con la inteligencia artificial, no se puede operar eficientemente en entornos tradicionales.

En 2026 se acelerará la adopción de arquitecturas híbridas, privadas y multicloud para afrontar las cargas de trabajo de la inteligencia artificial y los sistemas de agentes de AI.

Dichos entornos demandan infraestructuras que integren edge computing y nubes como una plataforma inteligente unificada.

Adicionalmente, ante la necesidad de soberanía tecnológica, las organizaciones deberán rediseñar sus arquitecturas para garantizar la continuidad del negocio.

Rediseñarse o morir

El panorama para 2026 dicta que la competitividad depende de la capacidad del CIO para orquestar un ecosistema donde la autonomía de los agentes y la soberanía de los datos coexistan con la sostenibilidad.

Mientras nos adentramos en la era del Cloud 3.0 y las plataformas AI-native, la gobernanza se erige como el pilar fundamental.

Ante una tendencia de “geopatriación” que alcanzará al 70% de las organizaciones globales, los líderes de IT en México deben rediseñar sus arquitecturas hoy para garantizar la resiliencia en un mercado que ya no perdona la falta de agilidad.