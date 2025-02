The Guardian y Condé Nast, entre otros, demandan a startup de AI por violación de derechos de autor | IT Masters Mag

Grandes editoriales como The Guardian y Condé Nast, entre otras 12, han demandado a Cohere, una empresa canadiense de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).

El asunto es por el uso generalizado y no autorizado de su contenido en el desarrollo y funcionamiento de sus sistemas de inteligencia artificial generativa (GenAI, por su acrónimo en inglés), alegando una violación masiva y sistemática de derechos de autor y de marca registrada.

Es la última salva legal en la batalla entre los proveedores de contenido y los modelos de GenAi que digieren su texto y lo devuelven a los usuarios, a menudo palabra por palabra, incluidos artículos detrás de un muro de pago.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, dice que Cohere ha infringido miles de artículos y solicita una orden judicial permanente, un juicio con jurado y daños y perjuicios de hasta $150,000 dólares por obra infringida.

“Esta es una demanda para proteger al periodismo de la violación sistemática de derechos de autor y de marca registrada”, dice la demanda presentada por Advance Local Media, Condé Nast, The Atlantic, Forbes Media, The Guardian, Business Insider, LA Times, McClatchy Media Company, Newsday, Plain Dealer Publishing Company, Politico, The Republican Company, Toronto Star Newspapers y Vox Media, todos miembros de la asociación comercial News/Media Alliance.

“En lugar de crear su propio contenido, Cohere toma la producción creativa de los editores, algunos de los editores de noticias, revistas y medios digitales más grandes, duraderos e importantes de los Estados Unidos y del mundo. Sin permiso ni compensación, Cohere utiliza copias extraídas de nuestros artículos… para impulsar su servicio de AI, que a su vez compite con las ofertas de los editores y el mercado emergente de licencias de IA”.

En una declaración a Deadline, un portavoz de Cohere dice que la empresa “defiende firmemente sus prácticas de entrenamiento responsable de su IA empresarial. Hace tiempo que priorizamos los controles que mitigan el riesgo de infracción de la propiedad intelectual y respetan los derechos de los titulares. Hubiéramos dado la bienvenida a una conversación sobre sus preocupaciones específicas, y la oportunidad de explicar nuestro enfoque centrado en la empresa, en lugar de conocerlas en una presentación. Creemos que esta demanda es errónea y frívola, y esperamos que este asunto se resuelva a nuestro favor”.

El floreciente campo de la IA generativa requiere enormes cantidades de contenido para entrenar sus modelos, lo que resulta en litigios cada vez más frecuentes. El New York Times está demandando a la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, en una acción similar. Dow Jones de News Corp., propietaria de The Wall Street Journal y New York Post, ha demandado a Perplexity AI, respaldada por Jeff Bezos. En los últimos años se han presentado varias demandas, desde el novelista Michael Chabon hasta la comediante Sarah Silverman, pasando por dramaturgos y otros cuyo material se ha utilizado para entrenar los llamados grandes modelos lingüísticos sin permiso ni compensación.