UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; se encargará de emitir marco ético | IT Masters Mag

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UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; se encargará de emitir marco ético

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Entre las responsabilidades del CCOIA se encuentran establecer las directrices estratégicas y las políticas transversales en materia de AI.

Publicado el 17 mar 2026
Ciudad,De,Mexico,,Mexico,-,October,26.,2025:,Central,Library
Crédito: Archivo ShutterStock

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), que encabezará el propio rector y que estará conformado por 13 personas más.

El consejo será el órgano directivo y articulador en materia de inteligencia artificial (AI), encargado de emitir el marco ético y conducir la transformación pedagógica, promover la innovación y armonizar los esfuerzos de las diversas entidades académicas y dependencias universitarias.

El CCOIA nace por un acuerdo del actual rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, publicado el 17 de marzo en la Gaceta UNAM, que también crea la Coordinación General del mencionado consejo.

Entre las responsabilidades del CCOIA se encuentran establecer las directrices estratégicas y las políticas transversales en materia de AI que deberán observar las entidades académicas y dependencias universitarias en el desarrollo de sus responsabilidades y cumplimiento de las funciones sustantivas, así como mecanismos institucionales que guíen las acciones para la construcción de un nuevo modelo educativo y sus alcances.

La entidad fijará estándares éticos para el uso responsable de la AI y protección de datos personales, asegurando que, en el ámbito universitario, el uso de la AI respete la dignidad humana, la transparencia y la equidad; también se promoverá la investigación interdisciplinaria con el fin de abordar los retos que representa la AI desde una perspectiva integral y sistémica, mediante la integración de capacidades científicas, humanísticas y culturales de las diversas entidades académicas y dependencias de la UNAM.

El Consejo Coordinador también promoverá mecanismos de vinculación con los sectores productivos y la industria tecnológica, a fin de impulsar la transferencia de conocimiento, el desarrollo de proyectos de innovación conjunta y el fortalecimiento de la empleabilidad de los egresados; asegurando siempre que dichas alianzas se rijan por criterios de beneficio social, éticos y respeto a la autonomía científica de la Universidad.

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