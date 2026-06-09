PepsiCo, el gigante estadounidense de alimentos y bebidas, se ha asociado con Gatik AI, una startup de tecnología de conducción autónoma, para desplegar varios camiones de reparto sin conductor en Texas, Arizona y Arkansas.

Ambas compañías han firmado una alianza estratégica plurianual para integrar el transporte de mercancías sin conductor en la cadena de suministro de alimentos y bebidas de PepsiCo en Norteamérica, lo que representa el mayor despliegue comercial de transporte autónomo hasta la fecha, según Gatik.

Actualmente, un total de 41 camiones de reparto de la marca Isuzu realizan entregas sin conductor en tres estados estadounidenses, y se prevé que más vehículos se unan a la flota en los próximos meses. En Arizona, 35 vehículos circulan sin conductor, cinco más en Texas y uno en Arkansas, según el Wall Street Journal.

Los camiones autónomos de Gatik se utilizan principalmente en rutas con pocas paradas intermedias, y su repetibilidad mejora la seguridad y la eficiencia de la conducción en cada pasada. “Muchas de las rutas que operamos son muy repetibles, por lo que, a medida que el camión acumula experiencia, se vuelve más sofisticado y aprende sobre la marcha”, declaró Jim Farrell, vicepresidente sénior de la cadena de suministro de PepsiCo, al Wall Street Journal.

Algunos camiones transportan mercancías desde las plantas de fabricación a almacenes locales, mientras que otros van desde los almacenes a las tiendas. En este último caso, los empleados de PepsiCo están presentes para recibir los camiones y descargar la mercancía.

Los camiones Isuzu, propulsados ​​por motores de combustión, cuentan con múltiples cámaras en la parte delantera y trasera, así como con sensores de radar y LiDAR. En el interior, la cabina convencional conserva el volante y el aire acondicionado, pero Gatik instaló tres grandes pantallas que muestran las imágenes de las cámaras externas y del sistema de visión artificial.

Las principales ventajas de los camiones de reparto autónomos son su casi perfecta puntualidad y el hecho de que no faltan al trabajo. Según Gatik, los camiones sin conductor de la flota de PepsiCo han alcanzado un índice de puntualidad en las entregas superior al 98 %. Esto resulta especialmente beneficioso para empresas como PepsiCo, sobre todo durante las temporadas altas, cuando puede que no haya conductores cualificados disponibles en el momento en que se requieran.