Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PepsiCo se asocia con startup de AI para distribuir refrescos y snacks con camiones sin conductor

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

La automatización logística avanza con una flota comercial en Norteamérica que revoluciona las entregas de media milla gracias a la visión artificial.

Publicado el 9 jun 2026
Camión Isuzu de Gatik AI saliendo de un centro de distribución, representando los vehículos autónomos de PepsiCo para la logística B2B.
Crédito: Pepsico

PepsiCo, el gigante estadounidense de alimentos y bebidas, se ha asociado con Gatik AI, una startup de tecnología de conducción autónoma, para desplegar varios camiones de reparto sin conductor en Texas, Arizona y Arkansas.

Ambas compañías han firmado una alianza estratégica plurianual para integrar el transporte de mercancías sin conductor en la cadena de suministro de alimentos y bebidas de PepsiCo en Norteamérica, lo que representa el mayor despliegue comercial de transporte autónomo hasta la fecha, según Gatik.

Actualmente, un total de 41 camiones de reparto de la marca Isuzu realizan entregas sin conductor en tres estados estadounidenses, y se prevé que más vehículos se unan a la flota en los próximos meses. En Arizona, 35 vehículos circulan sin conductor, cinco más en Texas y uno en Arkansas, según el Wall Street Journal.

Los camiones autónomos de Gatik se utilizan principalmente en rutas con pocas paradas intermedias, y su repetibilidad mejora la seguridad y la eficiencia de la conducción en cada pasada. “Muchas de las rutas que operamos son muy repetibles, por lo que, a medida que el camión acumula experiencia, se vuelve más sofisticado y aprende sobre la marcha”, declaró Jim Farrell, vicepresidente sénior de la cadena de suministro de PepsiCo, al Wall Street Journal.

Algunos camiones transportan mercancías desde las plantas de fabricación a almacenes locales, mientras que otros van desde los almacenes a las tiendas. En este último caso, los empleados de PepsiCo están presentes para recibir los camiones y descargar la mercancía.

Los camiones Isuzu, propulsados ​​por motores de combustión, cuentan con múltiples cámaras en la parte delantera y trasera, así como con sensores de radar y LiDAR. En el interior, la cabina convencional conserva el volante y el aire acondicionado, pero Gatik instaló tres grandes pantallas que muestran las imágenes de las cámaras externas y del sistema de visión artificial.

Las principales ventajas de los camiones de reparto autónomos son su casi perfecta puntualidad y el hecho de que no faltan al trabajo. Según Gatik, los camiones sin conductor de la flota de PepsiCo han alcanzado un índice de puntualidad en las entregas superior al 98 %. Esto resulta especialmente beneficioso para empresas como PepsiCo, sobre todo durante las temporadas altas, cuando puede que no haya conductores cualificados disponibles en el momento en que se requieran.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Mapa digital con México iluminado en el centro y rodeado por íconos de industrias clave como automotriz, manufactura, salud, educación, tecnología y finanzas, representando los avances tecnológicos actuales y el impacto del nearshoring.

  • ESPECIAL

    Avances tecnológicos actuales en México ✅

    08 Ago 2025

    por Alberto Torres

    Compartir
  • Gráfico conceptual con íconos y una persona señalando la palabra Scrum en el centro, rodeada de elementos clave de la metodología ágil.

  • ESPECIAL

    La guía completa para implementar Scrum: beneficios, roles y mejoras para equipos ágiles

    10 Jul 2025

    por Marcela Padua

    Compartir