Visa, que gestiona la red de pagos más grande del mundo, planea recortar cerca de 7% de su plantilla, como parte de la estrategia de su CEO, Ryan McInerney, para optimizar la empresa e invertir más en áreas de crecimiento, de acuerdo con un memorando.

Los despidos se producen en un contexto en el que las empresas de los sectores financiero y tecnológico utilizan cada vez más la inteligencia artificial (AI) para automatizar tareas técnicas como el desarrollo de software, al tiempo que buscan controlar los costos tras años de rápida contratación.

La compañía planea eliminar aproximadamente 2,600 puestos de trabajo, principalmente en sus operaciones de IT y producto, según la comunicación interna confirmada por CNBC.

Si bien la AI influyó significativamente en los despidos, no fue el único factor determinante, de acuerdo con el sitio informativo que citó a una persona con conocimiento directo del asunto, quien prefirió permanecer en el anonimato al hablar sobre los cambios.

“Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar. La AI también está ayudando a acelerar esta evolución y a definir la forma en que se trabaja en Visa“, escribió McInerney.

Visa sigue la tendencia

El gigante de los servicios financieros se unió así a la tendencia. Mastercard, su principal rival, anunció en enero pasado el recorte de 4% de su plantilla.

De acuerdo con el Reporte del Futuro del Trabajo 2025 del Foro Económico Mundial, la transformación tecnológica y estructural destruirá o desplazará el equivalente a 8% de los empleos actuales (92 millones de puestos de trabajo a nivel global), mientras recalifica la fuerza laboral hacia roles automatizados y de alta especialización.

Si bien una de las áreas afectadas es IT, el mismo reporte señala que los perfiles con mayor aceleración en demanda dentro del sector financiero y tecnológico son los especialistas en AI y aprendizaje automático (ML), ingenieros fintech, especialistas en big data y desarrolladores de software, impulsados por la necesidad de automatizar tareas técnicas.

El mismo informe detalla que 86% de los empleadores globales señala que los avances en inteligencia artificial y procesamiento de información transformarán directamente la estructura operativa de sus empresas entre 2025 y 2030.

Un negocio con impulso real

Visa contaba con aproximadamente 34,100 empleados al cierre de su último ejercicio fiscal.

Los empleados afectados comenzaron a ser contactados el 28 de julio para informarles sobre los siguientes pasos y brindarles asistencia durante la transición, indicó la fuente.

La firma busca invertir más en lo que considera áreas de crecimiento, incluyendo su enfoque en clientes de alto poder adquisitivo, la actividad transfronteriza, los pagos empresariales, las criptomonedas estables y la expansión geográfica, indicó la misma fuente.

“Como resultado de las decisiones que hemos tomado en los últimos años, estamos entrando en una nueva era del comercio con un negocio que tiene un impulso real”, escribió McInerney, citando buenos resultados financieros y la satisfacción del cliente.