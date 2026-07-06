Zabbix, la empresa multinacional letona, asegura que ha dejado de ser una herramienta exclusiva de monitoreo de infraestructura, para convertirse en una plataforma universal de recopilación, monitoreo y observabilidad de datos, tanto para entornos IT como OT.

Fundada en 2005 en Riga (Letonia) por su actual CEO, Alexei Vladishev, la compañía ha anunciado durante Zabbix Conference Latam 2026, en Sao Paulo (Brasil), la octava generación de su plataforma, cuyo rediseño permite no solo monitorear servidores, routers o switches, sino también sensores, maquinaria de fábrica o sistemas industriales.

En la práctica, esto permite coordinar mejor mantenimiento, continuidad operativa y seguridad, reduciendo tiempos de inactividad y tomando decisiones con más contexto sobre lo que ocurre en planta y en la infraestructura industrial.

Prevista para el tercer trimestre de este año, Zabbix 8.0 LTS incorpora inteligencia artificial (AI), procesamiento de eventos complejos (CEP), soporte nativo para OpenTelemetry y monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM), lo que la consolida —según la propia firma— en una plataforma universal de observabilidad.

En el escenario, el propio Vladishev desmenuzó su plan para 2026, en el que también lanzarán las suscripciones anuales de Zabbix Cloud con descuento; la disponibilidad de los proxies en la nube; el Marketplace para publicar, compartir y comercializar módulos, plugins y extensiones, así como la aplicación móvil de la plataforma para iOS y Android con notificaciones push.

Zabbix 8.0 e inteligencia artificial sin ataduras

De acuerdo con un reporte de Gartner de 2025, la observabilidad esta cada vez más influida por capacidades de AI y por la optimización de costes, además de abarcar más casos de uso y funciones dentro de las plataformas.

Como parte de Zabbix 8.0 LTS, Vladishev ha destacado la incorporación de AI a su herramienta, al introducir un conector nativo para el protocolo de contexto del modelo (MCP) que permite conectar el sistema con cualquier modelo grande de lenguaje (LLM).

Presentado por Anthropic en 2024, el MCP es un estándar abierto que permite a los desarrolladores crear conexiones seguras y bidireccionales entre sus fuentes de datos y las herramientas basadas en inteligencia artificial.

El conector MCP de Zabbix habilita la construcción de expresiones de triggers con lenguaje natural, el análisis de incidentes con asistencia de AI, la generación de reportes automáticos y la automatización de flujos de respuesta a alertas.

La firma ha dicho que no adoptará un proveedor de AI específico; al contrario, promete mantenerse abierto y compatible con las soluciones de OpenAI, Anthropic, Meta o Mistral, entre otras.

A diferencia de las integraciones de terceros que existían (chatbots o widgets externos), la empresa desarrolladora de software afirma que esta integración es oficial, eficiente en consumo de tokens y extensible por socios, clientes y proveedores independientes.

AIOps: Optimización de costos en monitoreo

El estudio How Do AI Agents Spend Your Money? Analyzing and Predicting Token Consumption in Agentic Coding Tasks encontró que las tareas agénticas de codificación pueden consumir hasta 1,000 veces más tokens que el razonamiento de código y el chat de código, y que un mayor consumo de tokens no garantiza mayor precisión.

Por ello, la propuesta de Zabbix cobra relevancia. A diferencia de las costosas plataformas propietarias de AIOps o de los parches antiguos de terceros que saturaban las API, enviando texto masivo e innecesario, su conector MCP mitiga el impacto financiero al ser selectivo.

La integración oficial transmite únicamente el contexto estructurado y quirúrgico del incidente, optimizando la tasa de acierto de la AI sin disparar las facturas de consumo. Dicha flexibilidad no solo frena el gasto en modelos comerciales como OpenAI o Claude, sino que, al tratarse de un protocolo abierto, elimina por completo el bloqueo de proveedor (vendor lock-in).

Las organizaciones tienen la libertad de desconectarse de las nubes públicas y enlazar Zabbix a modelos de código abierto locales, corriendo en su propia infraestructura, logrando automatización y análisis de causa raíz con un costo de software de cero.

De esta forma, la eficiencia en la era de la AI deja de depender del gasto y sí de estructurar mejor la comunicación de los datos corporativos.

Observabilidad con OpenTelemetry y APM nativo

Para la contención de costos, Zabbix 8.0 LTS también incorpora un motor de procesamiento de eventos complejos (CEP), diseñado para mitigar las “tormentas de alertas”.

Al filtrar el ruido operativo y deducir de forma automatizada la causa raíz del incidente antes de que intervenga el modelo de lenguaje, el sistema reduce drásticamente el volumen de eventos procesados, protegiendo a la organización de un gasto innecesario de tokens.

Además, integra soporte nativo para OpenTelemetry y capacidades de monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM) con lo que la plataforma unifica la gestión de logs, métricas y trazas complejas bajo su modelo de código abierto, que ya opera en los entornos más críticos del mundo, incluyendo los de WhatsApp, Netflix, Amazon, Microsoft y Uber.

Estas herramientas posicionan a la suite letona como una alternativa viable frente a los costosos esquemas de licenciamiento de las plataformas de observabilidad propietarias del mercado, las cuales suelen cobrar tarifas restrictivas basadas en el volumen de datos indexados.

La conquista silenciosa de América Latina

En América Latina (AL), Zabbix tiene aproximadamente 50 socios comerciales (canales de servicios, integradores de soluciones y revendedores) activos en 10 países, y clientes en casi 20 países de la región.

Actualmente, suma más de 4,200 instancias activas en Zabbix Cloud, su solución SaaS lanzada en 2024 que elimina la necesidad de instalar, configurar o mantener infraestructura propia y que complementa su oferta de despliegue (instalación autogestionada e imágenes preconfiguradas en nube pública)

En Brasil, el primer mercado latinoamericano al que llegó, pasó de 20 a casi 200 licitaciones públicas del Gobierno federal que exigen a Zabbix como requisito explícito entre 2023 y 2026.

La compañía asegura que ha tenido un crecimiento orgánico, sin inversión en campañas de marketing masivo.

Estrategia y crecimiento de Zabbix en México

Para 2026-2027, Zabbix ha trazado como prioridad la expansión agresiva de su red de partners en México, país calificado como estratégico por la compañía y en el que abrió su oficina en 2023, incorporando desde integradores medianos hasta grandes distribuidores.

El año pasado su operación local registró un crecimiento de 48%, impulsado principalmente por el sector de telecomunicaciones, aunque también tiene presencia activa en sectores de misión crítica, finanzas y Gobierno.

En el caso del sector telecom, la adopción de Zabbix se explica por la demanda de plataformas capaces de gestionar redes de alcance masivo de forma rentable y por los proveedores de servicios gestionados (MSP), que la adoptan como plataforma base para atender los entornos heterogéneos de sus clientes.

A pesar de las cifras positivas, la firma letona identifica que el principal obstáculo en el mercado mexicano no es de índole técnica ni presupuestal, sino cultural: la persistencia de una visión corporativa tradicional que aún se inclina por el software propietario. Con la llegada de la octava generación y la promesa de una AI financieramente predecible, Zabbix busca romper ese paradigma en las mesas directivas del país.