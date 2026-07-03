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Zuckerberg afirma que agentes de AI de Meta progesan más lento de lo esperado

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Durante una reunión interna, el CEO admitió que la reestructuración corporativa no fue limpia y que calcularon mal el impacto de los cambios operativos.

Publicado el 3 jul 2026
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Mark Zuckerberg sonríe usando lentes inteligentes durante una conferencia sobre el desarrollo de agentes de AI.
Crédito: Facebook @ Mark Zuckerberg﻿

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció deficiencias en la reestructuración de la compañía durante una reunión interna el pasado 2 de julio, afirmando que los agentes de AI no habían avanzado tan rápido como esperaba.

Zuckerberg añadió que la reorganización de la compañía, que incluyó recortes de personal, no fue tan “limpia” como podría haber sido y que los ejecutivos calcularon mal el momento de los cambios, según informó la agencia Reuters, que obtuvo una grabación del encuentro.

Meta despidió en mayo pasado a cerca de 10% de su fuerza laboral global y reasignó a aproximadamente 7,000 empleados a equipos centrados en AI, medidas que provocaron el descontento de los empleados y generaron preocupación por la moral.

Los cambios formaban parte de una reestructuración más amplia destinada a financiar costosas inversiones en infraestructura de AI y a posicionar a Meta para capitalizar las mejoras de eficiencia derivadas del trabajo asistido por AI.

Tanto el CEO como otros ejecutivos de la compañía han intentado moderar algunos de los cambios organizativos introducidos a principios de 2026, sin modificar fundamentalmente su rumbo.

Ese mismo mes, Zuckerberg comunicó a los empleados que no preveía más despidos a nivel de toda la empresa este año, aunque algunos trabajadores se mostraron escépticos.

En retrospectiva, el CEO de Meta afirmó que “la trayectoria del desarrollo de agentes en los últimos cuatro meses no se ha acelerado como esperábamos”, y que las apuestas de la empresa por la nueva estructura “aún no han dado sus frutos”. Se refería a la AI agéntica, sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas en nombre del usuario.

Las conversaciones que mantuvo con la alta dirección cuando comenzaron a planificar la reestructuración en enero y febrero “reflejaban su preocupación por la rapidez con la que se adaptarían”, explicó Zuckerberg.

En aquel momento, añadió, los ejecutivos se mostraron muy optimistas respecto a herramientas como Claude Code, de la startup de AI Anthropic. Se prevé que Meta invierta hasta $145,000 millones de dólares en infraestructura de AI este año, una parte significativa de los más de $700,000 millones de dólares que las grandes tecnológicas han destinado a esta tecnología.

Zuckerberg afirmó que espera que el gigante de las redes sociales comience a obtener beneficios más significativos de sus inversiones en AI en los próximos tres a seis meses.

Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios el jueves.

En la misma reunión, el CTO de Meta, Andrew Bosworth, declaró que una revisión de un reciente incidente de seguridad de datos relacionado con el controvertido software de seguimiento del ratón de la compañía indicó que no se incluyó ningún dato de los empleados en el entrenamiento de la AI.

El mes pasado, Meta suspendió el programa, que rastrea los movimientos del ratón y la actividad digital de los empleados para el entrenamiento de la AI, mientras investigaba la exposición de datos confidenciales.

Si la compañía reactiva el programa una vez finalizada la revisión, será mediante un sistema de participación voluntaria, añadió. «Para quienes se sientan cómodos, es estupendo, pueden contribuir a este tipo de encuesta tan valiosa. Para quienes no, no supone ningún problema», les dijo a los empleados en la reunión informativa del jueves.

Cuando Meta instaló el programa en las computadoras de los empleados estadounidenses en abril, Bosworth les comunicó que no había forma de desactivarlo.

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