Arranca la odisea del IT Masters Forum 2024 | IT Masters Mag

Con una reaparición de HAL, la famosa supercomputadora ficticia de la cinta 2001: odisea del espacio (Kubrick, 1968), inició la séptima edición del IT Masters Forum, en Cancún, al que asisten cerca de 70 líderes tecnológicos de las organizaciones más grandes de México.

El foro de Netmedia aprovechó —una vez más— a un clásico de la cinematografía internacional para definir el tema del encuentro (“2024: An IT Odissey”) y poner en perspectiva la situación que los líderes IT enfrentan en la actualidad ante la revolución de la inteligencia artificial.

“Nuestra IT Odyssey comienza hoy y no podría estar más emocionada de tenerlos como tripulantes en esta fascinante exploración”, señaló la directora general de Netmedia, Mónica Mistretta en su discurso inaugural.

La agenda contempla conferencias de expertos, mesas redondas sobre ciberseguridad, experiencia del usuario e inteligencia artificial, charlas sobre casos de éxito de proyectos innovadores y de socios de negocio, así como paneles de discusión.

“Tenemos ante nosotros tres días para explorar los horizontes ilimitados de esta nueva era tecnológica, la que Alvin Toffler en 1980 concibió como la Tercera Ola”, agregó Mistretta.

IT Masters Forum 2024, un ambiente neutral y de confianza

Netmedia, que este año cumplió 25 años, realiza este foro desde el 2000. Antes bajo el nombre de CIO Summit y desde 2018 como IT Masters Forum.

Mistretta explicó que para esta séptima versión “hemos introducido mejoras y nuevos contenidos, pero conservamos la fórmula en todo aquello que nos han dicho que funciona y disfrutan. Uno de los elementos inamovibles es la participación de ustedes”.

La edición 2024 cuenta con el apoyo de socios de negocio como Totalplay, Bestel, Stratosphere, Checkmarx, Pantera, Freshworks, WowSome, Tenable, CYCSAS, Veeam, Lenovo, ManageEngine y Tanium.

“Quiero agradecer a cada una de las compañías que confiaron en este foro para establecer relaciones de valor con nuestros invitados, en el ambiente de confianza y neutralidad que siempre ha sido el sello de Netmedia a lo largo de 25 años”, apuntó Mistretta.