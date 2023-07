IT Masters Forum 2023: la forma de enfrentar un entorno IT ‘rápido y furioso’

En la opinión del futurista Nikola Danaylov “el mundo nunca antes había cambiado tan rápido y furioso y, por otro lado, porque se está acelerando, nunca volverá a ser tan lento como lo es hoy”.

Así lo expresó durante la conferencia de apertura de la sexta edición del IT Masters Forum —que, por cierto, llevó el tema “The Fast & Furious CIO”—, en la que aseguró que en la actualidad los profesionales IT enfrentan el shock al futuro, que hace sentirse perdido y sin saber qué hacer.

En la conferencia de apertura del foro convocado por Netmedia, el también fundador de Singularity Media recomendó enfrentar este fenómeno, levantarse y ser proactivos. “Tenemos que ir a las preguntas y no a las respuestas, esas nos lo da ChatGPT. El tipo de pregunta que hagas, es el tipo de respuesta que obtendrás”.

Ante 77 líderes IT de grandes organizaciones de México que asistieron al encuentro, Danaylov habló sobre la necesidad de adaptarse al cambio — “es una práctica, de todos los días”, dijo— y de encontrar historias de vida.

“La historia que elijas contarte a ti mismo es absolutamente crucial, no solo para la resiliencia, sino también para el liderazgo”, afirmó.

“Repensar la ciberseguridad”

En la misma línea de Nikola Danaylov, el director general de Fortinet México, Eduardo Zamora, señaló que “hay que repensar la ciberseguridad. Hay que estar listos para el cambio y saber que una vez que cambié voy a tener que volver a cambiar”.

En su oportunidad en el escenario del IT Masters Forum, Zamora recordó que en los últimos años las ciberamenazas crecieron tres veces más, “pero hay algunas, como el ransomware, que aumentó más de 10 veces”.

El ejecutivo explicó que México es tan atacado porque en el país no existe la conciencia de ciberseguridad. “Afortunadamente está evolucionando, pero tenemos que adoptar una filosofía de confianza cero”.

Un día después, el gerente de Ventas de ingeniería para América Latina de Veritas, Mario Reyes, coincidió en la gravedad del ransomware. Cada 11 segundos, de acuerdo con sus datos, se registra un ataque de este tipo y México ocupa el primer lugar de ciberataques con 36% de la región, el sexto en el mundo.

“Ya no es: ‘¿Me van a atacar o no?’. Sino: ‘¿Estoy listo para afrontar ese ataque?’”, señaló para apuntar que las vulnerabilidades actualmente también se registran en las plataformas SaaS.

Agregó que el desafío es que los datos no están solo en el data center. “Están en diversas nubes e incluso en dispositivos de nuestros usuarios finales. El cómo están siendo administrados lleva a un gran reto de cómo están siendo utilizados y que sí proteger y que no”.

Más que reactivos, hay que defenderse

Sobre el cambio en ciberseguridad, el gerente técnico para América Latina de ManageEngine, Andrés Mendoza, se refirió a una estrategia proactiva, que vaya más allá de las funciones comunes de los Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés).

“Hay que empezar a hacer búsquedas antes de que explote la bomba. Una estrategia defensiva de caza de amenazas en donde no ha ocurrido un incidente. Buscar situaciones anómalas que se lleven a cabo en la organización”, comentó.

Mendoza aconsejó que para una estrategia de este tipo “siempre hay que pensar en una hipótesis, pensar que algo puede estar ocurriendo” y agregó que aunque esa búsqueda se puede hacer manual, también hay procesos que ayudan a hacer automatizada, con tecnologías como inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) o aprendizaje automático (ML).

“La ciberseguridad tiene que estar incluida en cualquier proyecto que se realice”, insistió.

IT Masters Forum 2023 estrena formato

Como muestra de transformación, el IT Masters Forum estrenó un nuevo formato: tres mesas redondas simultáneas de cupo limitado en la que los participantes podían elegir entre uno de los grandes temas: analítica e inteligencia artificial, experiencia del cliente y ciberseguridad.

Moderadas por los especialistas en cada uno de los temas, la analista independiente Alejandra Feregrino Ramírez, el fundador y CEO de Sperientia Víctor M. González y el experto Carlos Chalico, respectivamente, las sesiones sirvieron para que los líderes IT compartieran sus logros y desafíos.

Tras dialogar con sus colegas por espacio de 40 minutos, los asistentes podían elegir una nueva mesa redonda —o quedarse en la misma— para un nuevo intercambio de ideas con otros participantes.

A lo largo de las tres sesiones que tuvo cada uno de los temas, ocurrieron las citas de negocio. En total, más de 120 en la sala de exposiciones, en cada uno de los stands de 13 socios de negocio que apoyaron el foro de Netmedia.

Nuevas redes para la nube

Encargado de abrir la segunda jornada del IT Masters Forum, el director de Arquitectura de solución a clientes de Bestel, Ernesto Kirschner, se refirió a la necesidad de transformación a una red área amplia definida por software (SD-WAN, por sus siglas en inglés) y el perímetro de servicio de acceso seguro (SASE).

Kirschner resaltó que este nuevo enfoque permite optimizar el rendimiento de la red con mayor seguridad, se reducen los costos de infraestructura y una mejor conectividad con la nube pues se tiene una conexión segura y con la mejor alternativa de comunicación.

“Las nubes necesitan conectividad óptima para la entrega de aplicaciones”, afirmó tras identificar las principales iniciativas actuales de IT empresariales: distribución en la fuerza de trabajo, necesidad de movilidad y mayor eficiencia o productividad de los usuarios.

La relevancia de conectar

Un año después de recibir en ese escenario el premio al IT Master del Año 2021, el CIO y vicepresidente de Sistemas de Walmart México, Alonso Yáñez, regresó para contar una nueva historia. “Si se llevan una idea que puedan aplicar la próxima semana en sus negocios, ya lo hicimos”, dijo.

En su ponencia se refirió al nuevo ecosistema que Walmart ha desarrollado mediante nuevos productos y servicios, como su operador móvil virtual (Bait), su fintech y programa de lealtad (Cashi) y sus membresías de salud.

“El negocio tradicional de retail se está transformando en algo diferente que exige cercanía con los clientes y, al mismo tiempo, genera en cada interacción una cantidad de información y de datos increíble. Tenemos 10 petabytes de datos, una cantidad brutal. Es una mina de oro”, aseveró.

Innovadores, al escenario

Los primeros lugares del sector público y privado del ranking de Las más innovadoras 2022, también tuvieron su momento.

La secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Ana Lilia Coria, y Andrés Omar Nevarez, gerente de Innovación en Salud en Christus Muguerza, explicaron sus proyectos ganadores.

Cada año, dijo Coria, el IPN evalúa a más de 100,000 aspirantes, de los cuales se eligen aproximadamente solo 30,000.

“Era un proceso logístico sin precedentes porque implicaba una gran cantidad de recursos. Participaban en él más de 3,000 personas, se imprimían más de 100,000 cuadernillos de examen en Monterrey y se trasladaban a la Ciudad de México custodiados. Dos fines de semana el norte de la capital se paralizaba”, recordó.

Ante ello, el IPN implementó el proyecto Examen de admisión en línea. “Muchos de nuestros procesos se están modificando. Nos ha costado trabajo, porque de repente también el IPN es muy tradicional y nos cuestan los cambios”, reconoció.

Coria agregó que “la tecnología no es infalible, incluso lo más avanzado tiene fallas. Nuestra capacidad como seres humanos de crear, de inventar, siempre va a acompañar la tecnología y seguramente seguiremos mejorando con el tiempo”.

En su oportunidad, Nevarez habló del proyecto Predicción y control del dolor post-operatorio a través de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).

Para explicar la parte médica comentó que “los sistemas biológicos se parecen mucho a la parte de tecnología. El sistema nervioso, que es como una red de IT, tiene también load balancer y firewalls, no hay downtime, pero el cerebro es como el centro de datos. Ese nunca va a estar en la nube, lamentablemente, siempre va a estar on premise, pero la latencia es bajísima, como de un milisegundo”.

Y así fue que presentó a Eva, la asistente virtual impulsada con inteligencia artificial que se integró al equipo de control de dolor de la institución médica como parte del proyecto.

“Me encuentro en home office desde la nube de salud de Christus Muguerza. Veo muchos talentos reunidos el día de hoy. ¿En qué puedo ayudarles?” dijo Eva desde la pantalla, donde apareció la imagen de una mujer generada con AI —“no es una foto de alguien”, dijo Nevarez— al igual que su voz.

Eva continuó: “Atiendo las llamadas y mensajes de nuestros pacientes como intermediaria para alertar a los otros miembros del equipo ante cualquier signo de malestar. Pero eso no es todo. Mi programación y capacidades avanzadas me permiten anticipar quién podría estar a punto de sufrir un episodio de dolor. Una especie de guardia vigilante siempre alerta”.

ChatGPT alucina

“Soy el primer sorprendido de lo que está pasando en inteligencia artificial”, comentó el cofundador y CEO de GeneXus, Nicolás Jodal, quien recordó que su especialización es justo en ese tema. Su charla, adelantó, es para “darles una idea de por dónde <i>vienen los tiros</i> y qué podemos hacer al respecto”.

Afirmó que la AI es una revolución y, como con la industrial, también hay una máquina: las redes artificiales de neuronas. Pero advirtió que estas “están muy lejos con respecto a las de un mamífero”.

Jodal señaló que esta revolución ha creado un nuevo mercado, con tres tipos de ganadores: los que fabrican el hardware, los hiperescaladores que hicieron estos modelos y —”la parte grande”, calificó— los desarrolladores de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

“Está buenísima esta oportunidad. El problema es que nadie sabe bien que es una app de AI”, dijo y comenzó a hablar de los modelos de lenguaje grande, de los que advirtió que cada vez veremos más, algunos ya accesibles para las organizaciones.

“GPT 3, entrenado hasta septiembre de 2021, es una fabulosa máquina de escribir, pero alucina. Inventa hechos, porque le subimos la temperatura. ChatGPT está fija en 0.8, que es bastante alta. Pero si la bajamos deja de escribir bien. Es inherente”, concluyó.

Los datos, el primer paso de la AI

Sobre la inteligencia artificial, Google Cloud y Rackspace también hablaron. Al subir al escenario del IT Masters Forum, el director comercial de Google Cloud, Fernando Pérez Molina ejemplificó que gracias a esta tecnología “estamos logrando eficientar el enfriamiento hasta en un 40% en costos”.

Pérez Molina señaló que el enfriamiento no solo es una problemática ecológica, sino también de gasto y a través de la AI, Google tiene un modelo que identifica las cargas de un pico de información en el buscador para determinar cuándo incrementar el consumo de energía para enfriar y cuándo reducirlo.

Detalló que los datos son lo principal y su manejo es posible a través de la nube, idea que compartió el director de Arquitectura y Preventa de Rackspace Technology, Luis Emilio Linares, quien dijo que el análisis de datos es la columna vertebral de un modelo de cinco pilares que incluye también impulsar la innovación, la gestión de los ciclos de vida de los productos, la optimización de recursos y una experiencia del cliente más personalizada.

“Tradicionalmente, se nos olvida arrancar por lo básico y nos vamos a la última: todos queremos entregar una experiencia diferente al cliente, pero si no tenemos las bases, nos empezamos a enredar. Ahí empieza el journey de los datos”, dijo.

Sostenibilidad, una oportunidad de negocio

Para profundizar sobre la sostenibilidad, el coordinador del Proyecto de Financiamiento Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en México, Enrique Lendo, aprovechó su participación para explicar el “reto monumental” que representa el cambio climático.

Sin ser pesimista, Lendo explicó que los grandes culpables en cuanto a la emisión actual de emisiones de carbono son: China (30%), Estados Unidos (15%), Europa (13%) e India (4%), que en suma representan 50%. Con los otros países del G20, donde se encuentra México, se alcanza el 80%.

“La solución está en cómo conviertes esto en una oportunidad de negocio. Eso es lo que va a salvar al planeta”, dijo dijo que el papel de las IT será crucial pues “tenemos que utilizar una gran cantidad de datos —sobre todo inteligentes—, ya que son tantos los factores a tomar en consideración que su análisis se vuelve indispensable”.

Mucho networking

En la sexta edición del IT Masters Forum no faltó el networking, mediante actividades lúdicas. Un coctel de bienvenida, una fiesta mexicana y una cena-baile permitieron, entre otros momentos, la convivencia entre colegas, con socios de negocio y con expertos de IT.

El foro de Netmedia, con una trayectoria de más de dos décadas, permitió un relacionamiento de primer nivel que dejó en los asistentes la intención —y consigna— de reservar su lugar para el próximo año.