La agenda del CIO: automatización, ciberseguridad y el futuro del trabajo

La automatización, el trabajo remoto y la ciberseguridad hoy van de la mano. 22 IT Masters* convocados por Netmedia a la primera mesa redonda presencial del año sobre la agenda del CIO avalaron la adopción de plataformas de automatización y la adopción del modelo Zero Trust.

El trabajo remoto implica retos como la redefinición de nuevas políticas para la administración de recursos humanos y diversidad de dispositivos, así como la seguridad.

Bajo el paraguas del IT Masters Club, que reúne a líderes de las tecnologías de la información del país, la mesa de discusión estuvo precedida por Mónica Mistretta, directora general de Netmedia, quien abrió la sesión con la premisa de que “todo lo que pueda ser automatizado, lo será” y explicó algunos de sus beneficios.

En general, comentó la también periodista, “la automatización de procesos de extremo a extremo significa que se necesitan menos recursos para completar con éxito una tarea, una bendición para las organizaciones que necesitan reducir los costos operativos, aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, proporcionar servicios más rápidos”.

La reunión también contó con la presencia de representantes de los patrocinadores Veeam y MSL.

Procesos de negocio, la prioridad

En un sondeo instantáneo para encontrar las claves de la agenda del CIO, la mitad de los participantes (53%) eligió la plataforma de gestión de procesos de negocio como la tecnología más implementada para la estrategia de automatización, por encima de algoritmos de aprendizaje automático y minería de procesos.

El CIO de Unifin, Roberto Vega, dijo que se trata de una opción fundamental para la transformación digital. “Si no tenemos una plataforma que pueda mapear el end to end del proceso de negocio, difícilmente puedes digitalizarlo”.

El director de Sistemas bancarios de Consubanco, Javier Gámez, explicó que la gestión de procesos “se vuelve muy relevante con la omnicanalidad” y destacó la necesidad de orquestar de forma correcta la estrategia.

Como ejemplo de automatización, el director de Sistemas e Ingeniería de MVS Multivisión, Rafael Pimentel, reveló que implementarán “una solución que aprende cómo hablan los locutores, para identificar menciones de publicidad”.

Pimentel detalló que con las 144 estaciones de radio que el grupo radiofónico tiene entre México y la región latinoamericana, “es una locura tener tanta gente” para reconocer cuándo se hacen menciones. “Afortunadamente ya existe esa tecnología”, dijo.

Para el CISO de Telefónica, Saúl Padrón, la automatización responde a un “reto complejo de los recursos” en el que el presupuesto y el personal es menor, pero las ciberamenazas crecen.

Según Padrón, tan solo en el primer trimestre de 2022 se incrementó en 280% el número de ciberataques que recibieron con respecto al año pasado. “Necesitamos encontrar la manera de automatizar las defensas de esos ataques que no somos capaces de atender”.

Para el director de IT y BI de Grupo Biossmann, Antonio Murrieta, es un tema de madurez. “No es por hacer las cosas más rápido”, dijo y añadió que las organizaciones “nos estamos llenando de datos”, por lo que aseguró que se debe tener cuidado para no “llenarse de basura”.

Confianza cero, la respuesta

A la charla del IT Masters Club se incorporaron los temas indisolubles del trabajo remoto y la ciberseguridad. El modelo de Zero Trust saltó como uno de los términos más citados en una lluvia de ideas.

“Desconfiar de todo puede darnos cierta sensación de seguridad, porque primero le doy acceso al usuario y me aseguro de su identidad, las aplicaciones a las que tiene privilegio y checo de forma permanente que siga tratándose de la misma persona. Zero Trust es lo que más nos da seguridad”, indicó el CIO de Distribuidora de Textiles Avante, Mauricio Amaro.

El CIO de Walmart, Alonso Yáñez, señaló que “llevamos años usando Zero Trust, porque el enfoque tradicional es la piedra en el zapato”.

Yáñez añadió que en 2021 recibieron 1,600 millones de ataques. Sin embargo, considera que “hay que tratar de dar más libertad a la organización” y definir bien qué información debemos cuidar y cuál no es estratégica.

La directora IT del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Claudia Galindo, secundó la idea al comentar que en un entorno con más de 80,000 usuarios (estudiantes más la planta docente), “no podemos ser tan restrictivos como un ambiente financiero”.

Para Galindo, la gestión de identidades es crítica y aseguró que las necesidades de sus usuarios les obliga a tener “higiene” en esa administración.

El subdirector de Seguridad de la información de la Sociedad Hipotecaria Federal, Rubén Quintero, apuntó que “el tema de ciberseguridad no solamente es luchar con los usuarios, también hay que luchar con los de seguridad”.

Al respecto, el director de Workspace & End-user Ops, de Novartis Farmaceútica, Carlos Rivera, enfatizó la necesidad de incrementar la conciencia y el entrenamiento de todo el personal.

Trabajar en cualquier parte

Aunque es de todos sabido, los participantes de la mesa redonda recalcaron cómo estos dos últimos años tiraron por tierra el mito de la improbabilidad del trabajo remoto, aceleraron la digitalización y elevaron la creatividad del talento humano.

El director de Sistemas de Ventas, Mercadotecnia y Posventa de General Motors, Heriberto Landetta, comentó que la escasez de chips, por ejemplo, les permitió encontrar nuevas oportunidades. “Te pones más creativo”, dijo al asegurar que la compañía tuvo su mejor año en ventas, récord histórico, el año pasado.

El trabajo remoto es una modalidad que tras la pandemia será difícil desechar por completo. Y aunque las organizaciones supieron adaptarse, aún implica retos, sobre todo para el área de recursos humanos.

“Durante estos dos años contratamos mucha gente que no estaba en la Ciudad de México. ¿Cómo los traes a la oficina?”, señaló la directora corporativa de Sistemas y operaciones de Financiera Independencia, Gloria Moncayo.

Añadió que algunas personas no quieren trabajar en casa y otras que lo prefieren. “Será un tema de rotación de personal, pero abrirse a las posibilidades puede generar una ventaja en la competencia por talento, más allá de los salarios.”

El director de Innovación y desarrollo tecnológico de Grupo ADO, César Ochoa, aseguró que “la competencia de gente joven con mucho talento se está moviendo y muy rápido. Hemos podido retener algunos y a otros los tenemos que dejar ir”.

Para el CIO de L’Oreal, Edgar Romero, “ahora que estamos regresando a las oficinas nos enfrentamos a un reto diferente: el trabajo híbrido. Las reuniones se vuelven muy complejas cuando hay personas en la oficina y en la calle. Tenemos que acondicionar muchos de los espacios para hacerlos más flexibles”.

Galindo, del Tec campus Ciudad de México, el trabajo remoto llegó para quedarse, pero hay que refinar el concepto del home office. “Nos tocó hacer adecuaciones de los espacios y las aulas, para permitir clases presenciales y remotas simultáneamente. De aquí van a dispararse nuevos modelos educativos. Si no nos adaptamos a esa nueva forma de trabajo vamos a perder mucho en nuestras organizaciones. Yo no le digo home office sino everywhere office.”

El aumento en la productividad registrado en los últimos años también se derivó de una pérdida de límites entre trabajo, familia y descanso. Tan es así que Ochoa (de ADO) bromeó: “Quiero ir a la oficina a descansar”.

Por su parte, el director de Estrategia e Innovación de BBVA, Sergio Torres, dijo al respecto: “Nos permitió que el 95% del equipo directivo trabajara en casa, algo que estamos impulsando mucho. Incluso contar con gestores remotos para atención en sucursales. Asimismo, hoy estamos incentivando a que los ejecutivos que trabajan desde casa ganen más, porque nos empujó a todos a trabajar por resultados.

Así como Helvex o General Motors, BBVA tuvo un récord en utilidades histórico. “El pasado ha sido el mejor año de toda la historia del banco. Esto demuestra que si confías en la gente te va dar más. Yo no creía en el trabajo remoto, honestamente y después de dos años sé que la gente se entrega más”, concluyó Torres.

Después de hora y media, la sesión terminó formalmente, pero las ideas sobre hacia dónde va la agenda del CIO no dejaron de fluir mientras la convivencia continuaba.

A pesar de la diversidad de ideas, lo que quedó claro es que la automatización, la ciberseguridad y una estrategia para el trabajo híbrido no solo serán clave en los próximos meses y quizás años, sino que además serán temas que deberán tratarse de forma integral.

*IT Masters participantes: Actinver Grupo Financiero, Consubanco, BBVA, Distribuidora de Textiles Avante, El Universal Compañía Periodística Nacional, Fibra Uno, Financiera Independencia, General Motors de México, Grupo ADO, Grupo Biossman, Helbvex, IFREM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, MVS Multivisión, Novartis Farmaceutica, PPG Industrias, Telefónica Móviles México, Unifin Financiera y Walmart de México.