UNAM, Huawei y la SRE se comprometen a impulsar proyectos de inteligencia artificial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la empresa Huawei y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordaron apoyar e incentivar proyectos de innovación tecnológica, con énfasis en inteligencia artificial, que contribuyan a la solución de problemáticas sociales.

Al inaugurar el martes el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), signaron la carta de intención “Alianza para Promover el Desarrollo de Capacidades Digitales en México”.

La firma fue encabezada por el propio canciller Marcelo Ebrard, el rector de la UNAM Enrique Graue y el presidente de Huawei Latinoamérica y el Caribe Cao Jibin, con motivo del Foro de Inteligencia Artificial: primeros resultados.

Graue agradeció “la generosidad de Huawei y los buenos oficios de la cancillería mexicana para contar con el Laboratorio” y subrayó el compromiso de la UNAM para sumarse de manera decidida a la generación de proyectos innovadores.

Explicó que por ello la Universidad ha instalado infraestructura adecuada en los últimos años y ha creado la Licenciatura en Ciencia de Datos, así como planes de estudio enfocados en inteligencia artificial.

“Es un compromiso que tenemos que asumir con toda fortaleza”, dijo al tiempo que señaló que el volumen de datos ha crecido vertiginosamente en los últimos años.

La UNAM, según datos del rector, cuenta actualmente con 92,000 ordenadores con conexión a internet, una docena de programas educativos y de investigación en cómputo e inteligencia artificial.

Ebrard urge a desarrollar patentes

Ebrard destacó que la carta de intención “va a permitir que tengamos más investigadoras, investigadores que puedan desarrollar circuitos, algoritmos, sistemas complejos de cálculo que nos permitan acelerar el paso […] si nosotros digitalizamos nuestra sociedad podríamos tener una cobertura financiera del 100 o 98%, con lo cual el potencial de crecimiento de la economía, pues sería muy superior”.

Añadió que el futuro de México no está en otro lugar: “O desarrollamos patentes en innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de $10,000 dólares per cápita en nuestro ingreso. Ese es el imperativo categórico de México”.

En tanto, el presidente regional de Huawei Latinoamérica expresó que creen firmemente que la colaboración abierta conduce al éxito compartido, por ello agradeció ser parte de la Alianza.

“Trabajamos estrechamente con gobiernos, clientes y organizaciones sin fines de lucro para retribuir a México y a los mexicanos”, comentó e hizo un reconocimiento al liderazgo académico de la UNAM.

Agregó que Huawei continuará con su esfuerzo “por llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un México totalmente conectado e inteligente para todos los mexicanos”.