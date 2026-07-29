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X, de Elon Musk, iniciará su incursión en servicios financieros de la mano de Visa

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La plataforma lanzará una billetera digital para transferencias directas y gestión de fondos, buscando transformarse en una aplicación financiera integral.

Publicado el 28 jul 2026
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Interfaz de la X Money Account Visa en la app de X, mostrando saldo, billetera digital y pagos P2P.
Crédito: X @XMoney

X llegó a un acuerdo con Visa, la mayor red de tarjetas de crédito de Estados Unidos, para convertirse en su primer socio de lo que denomina X Money Account, anunció su CEO Linda Yaccarino.

“Visa es nuestro primer socio para X Money Account, que debutará próximamente este año”, escribió en una publicación en su cuenta de X.

Visa permitirá a los usuarios de X transferir fondos entre cuentas bancarias tradicionales y su billetera digital, así como realizar pagos instantáneos P2P, explicó Yaccarino, de forma similar a Zelle o Venmo.

En 2021, mientras Jack Dorsey dirigía Twitter —como se llamaba antes la red social X—, la compañía lanzó una función de propinas en bitcoin que permitía a los usuarios añadir sus direcciones de billetera de criptomonedas y recibir pagos en la criptomoneda más grande del mundo.

Sin embargo, obtener la certificación como empresa de servicios monetarios en Estados Unidos requirió sortear un marco regulatorio mucho más complejo.

El sueño de Musk

Este es el primer paso concreto de X para crear un ecosistema financiero para la red social, desde que Elon Musk la adquirió en 2022.

En aquel momento, Musk, quien también es CEO de Tesla, afirmó que la adquisición por $44,000 millones de dólares era una forma de crear una “aplicación integral”.

Posteriormente, declaró que la plataforma permitiría a los usuarios administrar “toda su vida financiera” en ella.

Durante más de un año, Musk ha estado solicitando las licencias para X. Según su sitio web, X Payments cuenta con licencia en 41 estados estadounidenses y está registrada en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Se espera que el servicio X Money se lance en el primer trimestre, y es probable que se firmen acuerdos con más socios financieros, según una persona con conocimiento de la situación.

Uno de los primeros casos de uso de X Money será permitir a los creadores de contenido de la plataforma aceptar pagos y almacenar fondos sin la intervención de instituciones externas, afirmó esta persona, quien habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos.

En noviembre de 2022, Musk sugirió a los anunciantes de la plataforma, en una reunión transmitida públicamente en Spaces, que su próximo producto de pagos podría ofrecer ciertas funciones bancarias, como una cuenta de fondos del mercado monetario de alto rendimiento.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Equipo editorial IT Masters Mag
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