Amazon anunció que ya cuenta con suficientes satélites en órbita para comenzar el “servicio inicial” de su red de internet satelital LEO a finales de este año.

La compañía puso en órbita 29 satélites alrededor de las 12:30 h (tiempo del Este) del pasado 2 de julio a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance. Esta misión eleva la constelación total de Amazon a más de 390 satélites, lo cual es “suficiente para brindar servicio continuo en las latitudes iniciales”, escribió el vicepresidente de Negocios y Productos de Amazon LEO, Chris Weber, en una publicación en X.

Last few launches were big for @AmazonLeo – bringing us to 390+ satellites deployed, enough to support continuous service across initial latitudes.



Still lots of work ahead – including raising all these new satellites to their assigned altitude – but we’ve completed enough… pic.twitter.com/UZb404fXRq — Chris Weber (@Weber44Chris) July 2, 2026

Este es un hito clave para Amazon, ya que la compañía busca posicionar a LEO como un competidor de Starlink de SpaceX en el mercado de satélites de órbita baja.

En noviembre de 2026, Amazon comenzó a ofrecer una “versión preliminar empresarial” de LEO a empresas selectas, pero aún no ha lanzado su servicio para consumidores y clientes gubernamentales.

Es probable que el servicio comercial inicial de Amazon se limite a usuarios en ciertas regiones geográficas. Las futuras misiones “ampliarán la cobertura y la capacidad”, afirmó Weber.

Amazon LEO vs. Starlink: la carrera espacial B2B

SpaceX le llevaba cuatro años de ventaja a Amazon al presentar Starlink en 2015. Desde entonces, ha acumulado una constelación de alrededor de 10,000 satélites y más de 10 millones de suscriptores. Amazon anunció la creación de Kuiper en 2019, y posteriormente cambió su nombre a LEO.

Amazon aspira a construir una constelación de aproximadamente 7,700 satélites, pero el proyecto se ha visto ralentizado por la escasez de capacidad de lanzamiento.

En su solicitud de enero para una prórroga de los plazos regulatorios de despliegue, la compañía citó retrasos ajenos a su control, incluyendo una «escasez en la disponibilidad inmediata» de cohetes.

En 2022, Amazon firmó un acuerdo histórico para reservar lanzamientos de cohetes con ULA, Arianespace y Blue Origin de Jeff Bezos, antes de adquirir también con SpaceX. Muchos de estos proveedores han experimentado retrasos con sus vehículos de lanzamiento.

Otro revés se produjo en mayo, cuando uno de los cohetes New Glenn de Blue Origin exploded en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de encendido, pocos días antes de que transportara un lote de satélites de Amazon. La compañía está rebuilding la plataforma y trabajando para determinar la causa de la anomalía.

Bezos y el CEO de Blue Origin, Dave Limp, han declarado que la compañía está decidida a que New Glenn vuelva a volar a finales de este año. New Glenn es un cohete gigante, parcialmente reutilizable, que busca competir con el cohete Starship de SpaceX y puede transportar cargas útiles más pesadas, de hasta 45 toneladas métricas, a la órbita terrestre baja.

Amazon anunció el jueves que su próxima misión LEO utilizará el cohete de carga pesada Vulcan de ULA, “que transportará cargas útiles LEO aún mayores y ayudará a aumentar nuestra tasa de despliegue”.

“Con cientos de satélites listos para el juego en Cabo Cañaveral y una nueva instalación dedicada a la integración vertical, preparada para dar soporte a LEO Vulcan 1 y a las misiones posteriores, tenemos un camino claro para aumentar el ritmo de lanzamiento y despliegue, lo que nos ayudará a ampliar rápidamente la cobertura de la network tras el lanzamiento inicial del servicio a finales de este año”, declaró Melissa Wuerl, directora de sistemas de lanzamiento de LEO, en un comunicado.