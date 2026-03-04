Axtel en McAllen, conectividad directa en hub MCA2 Texas

Axtel puso en operación su punto de presencia (PoP) principal en el hub MCA2 de McAllen, Texas (Estados Unidos). Se trata de un movimiento estratégico para consolidar su infraestructura de transporte de datos.

El MCA2 es el segundo centro de datos de la empresa MDC Data Centers —antes conocida como McAllen Data Center— en la ciudad texana. Fue construido ex profeso para ser un hub de interconexión internacional.

Con este despliegue, la compañía mexicana dijo que se posiciona como el único operador con red propia en el país que cuenta con presencia directa en este nodo, neurálgico para el intercambio de tráfico entre México y Estados Unidos.

McAllen es geográficamente el punto más corto para conectar el corazón industrial de México (Monterrey, Querétaro y Ciudad de México) con el ecosistema tecnológico de Estados Unidos.

La mayoría de los operadores se conectan con Texas a través de la renta de capacidad o hilos de fibra a empresas terceras, especialmente del lado estadounidense. Axtel enfatizó que los 55,000 km de fibra son suyos.

Con ello, no solo elimina la dependencia de terceros en el tramo fronterizo, sino que ofrece una solución de Axtel McAllen que reduce los saltos de red (hops), impactando directamente en la disminución de la latencia y aumentando la resiliencia de las rutas.

La transición en McAllen para la alta densidad

El despliegue de Axtel ocurre en un momento de saturación y reordenamiento del tráfico en la frontera.

Durante décadas, el Chase Building —un edificio de oficinas en el centro de McAllen— fue el nodo de facto, pero la evolución hacia hubs como MCA2, inaugurado en 2017, marca una transición hacia infraestructuras diseñadas específicamente para la alta densidad.

El MCA2 reúne no solo operadores como Axtel, Telmex o Bestel con grandes de contenido como Netflix, Meta (Facebook) y redes de distribución de video y conecta directamente con proveedores de nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Axtel busca atraer sectores especializados

Axtel compite en un ecosistema donde jugadores como Bestel —que también consolidó en enero de 2026 su operación en este hub— y MCM Telecom buscan capturar la demanda de un mercado de nearshoring que, de acuerdo con proyecciones recientes del Banco de México, alcanzará su maduración entre 2026 y 2030.

La diferencia radica en que, mientras otros operadores dependen de acuerdos de capacidad compartida, la apuesta de Axtel por la propiedad total de la fibra busca atraer a sectores de manufactura avanzada y semiconductores que no solo compran ancho de banda, sino soberanía y predictibilidad sobre sus rutas de datos.

Con cobertura en más de 90% de los parques industriales en México, la ruta directa hacia Texas permite que las empresas con operaciones transfronterizas mantengan una continuidad operativa crítica, conectando plantas de producción en suelo mexicano con centros de datos y casas matrices en territorio estadounidense sin degradación de señal.

La red ha sido probada para escenarios de alta concentración de demanda, como eventos globales de streaming o analítica en tiempo real. En estos casos, la disponibilidad de rutas redundantes es la que previene los cuellos de botella en la frontera.

El director ejecutivo de Infraestructura y Desarrollo de negocios de Axtel, Andrés Eduardo Cordovez Ferreto, explicó en un comunicado que el PoP le permite a la compañía ofrecer rutas más cortas, resilientes y predecibles para el tráfico binacional. “Esa combinación es clave para las empresas que hoy dependen de datos en tiempo real para operar”, puntualizó.

Escalabilidad para cargas de trabajo modernas

La integración al hub MCA2 —uno de los centros de interconexión más avanzados de la región— facilita el acceso directo a proveedores globales de nube (CSP) y redes de entrega de contenido (CDN).

De acuerdo con Axtel, esta arquitectura está diseñada para soportar aplicaciones de alto volumen de datos que no permiten retardos, tales como: