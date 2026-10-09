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Axtel prevé invertir al menos $180 mdd en infraestructura hasta 2030 por crecimiento de AI y nube

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El plan contempla sumar 1,000 km de rutas al año y proyectos de interconexión para atender el alza de 170% en la demanda de capacidad de datos.

Publicado el 8 oct 2026
Edificio del Centro de Operaciones de Red de Axtel, enfocado en su infraestructura de telecomunicaciones.
Crédito: Archivo Axtel
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Puntos clave

  • Axtel planea invertir al menos $180 millones de dólares entre 2026 y 2030, añadiendo mínimo 1,000 kilómetros de nuevas rutas anuales y ampliar su red.
  • La inversión responde al crecimiento por AI, servicios de nube y centros de datos; tráfico subió 400% en cuatro años y demanda crece 170% anual.
  • Flō Networks busca adquirir Controladora Axtel y Alestra; Axtel construye tramos transfronterizos (ej. QuerétaroTexas) y no aclaró si los $180 mdd son adicionales al CapEx.
Resumen generado por IA

Axtel prevé destinar al menos $180 millones de dólares (mdd) entre 2026 y 2030 a fortalecer su infraestructura de telecomunicaciones.

El plan contempla incorporar al menos 1,000 kilómetros de nuevas rutas por año, ampliar la capacidad de su red y desarrollar proyectos de interconexión de centros de datos, de acuerdo con un comunicado de la compañía del 8 de octubre.

La inversión responde al crecimiento de la demanda de conectividad asociada con la inteligencia artificial (AI), los servicios de nube y los centros de datos.

Axtel estimó que el tráfico transportado por su infraestructura aumentó 400% durante los últimos cuatro años, mientras que la demanda de capacidad vinculada con esos servicios crece 170% anual.

La compañía consideró que México puede captar parte de esa expansión, ante las restricciones de capacidad que enfrentan algunos mercados de centros de datos en Estados Unidos y la proximidad con los principales hubs tecnológicos de ese país.

A inicios de septiembre pasado, Flō Networks manifestó su intención de lanzar ofertas públicas de adquisición para obtener el total de las acciones en circulación de Controladora Axtel —la entidad financiera y corporativa creada para concentrar la participación accionaria de Alfa—, y hasta 100% de los certificados de participación ordinarios de Axtel, cuya marca comercial es Alestra.

La operación está sujeta a autorizaciones regulatorias y otras condiciones.

Axtel busca anticipar la demanda de conectividad

El CTO de Axtel, Andrés Cordovez, afirmó: “El reto ahora es anticiparnos. La ventana de oportunidad existe, pero no es eterna”.

De acuerdo con la compañía, los ciclos de diseño, financiamiento, permisos y construcción de infraestructura pueden extenderse durante meses o años, mientras que las necesidades de capacidad de los clientes cambian en cuestión de semanas.

Cordovez explicó: “Cuando la demanda aparece y la infraestructura apenas comienza a construirse, probablemente ya llegamos tarde. Tenemos que encontrar el equilibrio entre anticipar capacidad y mantener niveles de rentabilidad que permitan continuar invirtiendo”.

La expansión de la red ya incluye proyectos transfronterizos. En julio de 2025, Axtel informó que incorporaría más de 1,100 kilómetros de fibra óptica entre Querétaro y Texas para atender la demanda de conectividad.

Sin embargo, en un comunicado sobre sus resultados del segundo trimestre de 2025, la compañía señaló que construía más de 2,000 kilómetros nuevos de fibra al año. La meta anunciada ahora es de al menos 1,000 kilómetros de nuevas rutas anuales para el periodo 2026-2030. Axtel no aclaró si ambas cifras corresponden al mismo alcance de despliegue.

El anuncio se suma a las inversiones de capital (CapEx) reportadas por la compañía. En 2025, Axtel destinó $86 mdd a este rubro y estimó otros $83 millones de dólares para 2026, de acuerdo con sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

El gasto del año pasado aumentó frente a los $72 mdd de 2024, principalmente por el despliegue de la red de fibra entre Querétaro y McAllen y la renovación de un contrato de arrendamiento de fibra por 15 años.

Axtel no precisó si los $180 mdd anunciados para el periodo 2026-2030 son adicionales a su CapEx habitual ni cuánto se destinará a cada componente del plan.

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