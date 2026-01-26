TeraWave de Blue Origin, internet satelital de 6 Tbps

La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció recientemente una red de internet satelital llamada TeraWave, diseñada para ofrecer tasas de transferencia de datos de hasta 6 Tbps.

Starlink de SpaceX, el principal competidor en el mercado, alcanza actualmente picos de 400 Mbps, con planes de escalar a 1 Gbps en el futuro cercano.

TeraWave está dirigida específicamente a empresas, centros de datos y entidades del sector público. De acuerdo con Blue Origin, satisface las necesidades de los clientes que buscan mayor rendimiento, velocidades de carga y descarga simétricas, mayor redundancia y rápida escalabilidad.

Además, según un comunicado, la solución complementa la red de retorno de fibra con una arquitectura única que ofrece conectividad óptica y de RF de alto rendimiento.

Blue Origin planea desplegar los primeros componentes a finales de 2027; sin embargo, aún no existe un cronograma oficial para la operatividad total de la red.

La arquitectura híbrida de TeraWave

La constelación TeraWave utilizará una arquitectura híbrida de 5,280 satélites en órbita terrestre baja (LEO por sus siglas en inglés) y 128 en órbita media (MEO).

La diferencia entre órbitas no solo radica en la altitud, sino en la aplicación práctica de los datos. TeraWave utiliza una red híbrida para equilibrar velocidad y cobertura.

Los satélites LEO de la red utilizarán conectividad de radiofrecuencia (RF) con una capacidad máxima de 144 Gbps. Por su parte, el segmento MEO empleará enlaces ópticos (láser) para alcanzar la cifra de 6 Tbps.

La NASA destaca que las comunicaciones ópticas (láser) permiten anchos de banda entre 10 y 100 veces superiores a los sistemas de radiofrecuencia tradicionales, lo que explica la capacidad de 6 Tbps de la capa MEO de TeraWave.

LEO vs. MEO: ¿Cuál es el rol de cada órbita?

Característica Órbita Baja (LEO) Órbita Media (MEO) Altitud 500 – 1,200 km 5,000 – 20,000 km Latencia estimada 20 – 40 ms 100 – 150 ms Propósito en TeraWave Conectividad de alta densidad y baja latencia para aplicaciones en tiempo real (Edge Computing). Backhaul de gran escala y transporte de datos masivos entre centros de datos mediante enlaces ópticos. Ventaja B2B Ideal para videoconferencias, ERP en la nube y trading financiero. Capacidad masiva (6 Tbps) para interconectar nubes regionales y redundancia global.

El informe El estado de la banda ancha satelital en 2025 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) de 2025 subrayan que las constelaciones multiórbita (LEO/MEO) son críticas para la resiliencia de la infraestructura de red global frente a desastres naturales o cortes en cables submarinos.

TeraWave, destaca el portal oficial de Blue Origin, añade una capa espacial a su infraestructura de IT existente, proporcionando conectividad a ubicaciones inaccesibles por la infraestructura terrestre convencional.

El ecosistema Bezos: Leo y TeraWave

El anuncio de TeraWave ocurre meses después de que Amazon renombrara su red orientada al mercado de consumo como Leo, antes “Project Kuiper”, la cual contará con 3,000 satélites LEO para servicios de banda ancha tradicional.

Juntas, estas redes representan la competencia más sólida para Starlink, que hoy lidera el sector con más de 9 millones de clientes en segmentos comerciales y gubernamentales.

Sin embargo, las propuestas de Amazon y Blue Origin son distintas. “Identificamos una necesidad insatisfecha en clientes que requieren acceso a internet de nivel empresarial con mayor capacidad, tráfico de subida y bajada simétrico, redundancia y escalabilidad. TeraWave soluciona estos problemas”, declaró la firma al sitio TechCrunch.

Consolidación comercial

Blue Origin ha acelerado su transición hacia un actor multifacético. Tras el éxito de su megacohete New Glenn en 2025 y el aterrizaje de su etapa de refuerzo, la compañía se prepara para enviar un módulo robótico a la Luna este año.

Con TeraWave, la empresa suma la categoría de “operador de infraestructura crítica” a su creciente portafolio.