Mundial 2026: Gobierno exenta al 100% pago de espectro temporal para garantizar conectividad

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron el otorgamiento de un descuento de 100% en el pago de derechos de espectro de uso temporal de diversas bandas de frecuencias radioeléctricas. La medida busca garantizar la conectividad durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Las bandas habilitadas son las de 600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.3 a 3.6 GHz. Estas frecuencias permitirán desplegar redes de alta capacidad de forma inmediata. Los operadores necesitan este soporte técnico ante la alta concentración de usuarios.

La exención fiscal estará vigente solo durante el periodo que dure el torneo. El acuerdo fue firmado por Édgar Amador Zamora y José Antonio Peña Merino. Ambos funcionarios buscan dar certidumbre a las inversiones tecnológicas extraordinarias.

Obligaciones de cobertura y zonas estratégicas

El beneficio económico estará estrictamente condicionado al cumplimiento de cobertura. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones verificará que el servicio sea efectivo. Las redes deberán soportar la demanda en estadios y festivales de aficionados.

El plan abarca las tres sedes principales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los perímetros de conectividad obligatoria incluyen un radio de hasta siete kilómetros. Los aeropuertos internacionales de estas urbes también contarán con esta cobertura especial.

El decreto aclara que este beneficio no generará derechos adquiridos a futuro. Tampoco modifica el régimen general de contribuciones de la Ley Federal de Derechos. La prioridad del Estado es mantener la seguridad pública y la protección civil.