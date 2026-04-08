Cinco meses después de haber confirmado su salida de México, Telefónica alcanzó un acuerdo para la venta de la totalidad de las acciones de su subsidiaria mexicana (Pegaso PCS y Celular de Telefonía) por $450 millones de dólares (mdd) a Melisa Acquisition.

El anuncio es el inicio del último capítulo de la desinversión de la empresa española en México que arrancó en 2019, cuando Telefónica Movistar —su nombre comercial en el país— comenzó a devolver el espectro al Estado mexicano para operar finalmente en 2022 como operador móvil virtual (OMV) mediante un convenio con AT&T de acceso a capacidad de última milla inalámbrica.

La transacción está sujeta no solo a la obtención de las aprobaciones regulatorias sino al cumplimiento de determinadas condiciones acordadas entre comprador y vendedor, según informó la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

Si bien Telefónica no ha tenido en años recientes resultados competitivos en México, la venta responde a su plan estratégico Transform & Grow, presentado en noviembre de 2025 y vigente para el periodo 2026-2030, que se centra en cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

¿Quién se quedará con Telefónica México?

Melisa Acquisition es un consorcio empresarial liderado por Oxio, una plataforma tecnológica que opera bajo el modelo telecomunicaciones como servicio (TaaS) —la primera en el mundo, de acuerdo a su página—, y Newfoundland Capital Management, una firma de inversiones enfocada en mercados emergentes de América Latina.

La entrada de Melisa Acquisition no es solo una transacción de activos, sino una evolución hacia un modelo de telecomunicaciones basado en la nube.

Para el sector empresarial, la plataforma TaaS de Oxio abre la puerta a servicios móviles personalizados mediante API, analítica avanzada y conectividad híbrida, aunque la materialización plena de estos beneficios dependerá de decisiones de inversión y de la aprobación de autoridades regulatorias.

En un ecosistema marcado por el nearshoring y la digitalización financiera, esta flexibilidad permitiría a las empresas mexicanas optimizar costos operativos y gestionar conectividad transfronteriza con mayor agilidad.

Fitch Ratings anticipa que las empresas de telecomunicaciones de América Latina, incluyendo México, priorizarán la “defensa de la rentabilidad” en 2026 ante intensa competencia y presiones inflacionarias, de acuerdo con su reporte Perspectivas de las telecomunicaciones en América Latina: neutrales para 2026 (diciembre 2025).

La firma recomienda enfocarse en servicios digitales y aplicaciones B2B, migración prepago-pospago/4G-5G, y optimización de costos para estabilizar márgenes EBITDA (~34%) y generar FCF positivo.

Impacto en clientes

A pesar del cambio de manos, la marca Movistar se mantendrá vigente en el mercado mexicano bajo el equipo directivo actual, garantizando la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para sus millones de usuarios.

El cambio real vendrá en la arquitectura tecnológica: la integración de Oxio permitirá una migración gradual hacia una red cloud‑native, diseñada para optimizar la latencia y preparar el despliegue de 5G en México, incluyendo servicios de mayor densidad de datos y conectividad crítica.

Con esta modernización, el consorcio buscaría capitalizar la experiencia mayorista de Oxio para transformar a Movistar en un referente de conectividad inalámbrica de última generación.

Para los clientes empresariales (B2B), la transición no implicará interrupciones. Telefónica México y los nuevos propietarios han asegurado la continuidad total de los servicios, incluyendo contratos vigentes, acuerdos de roaming y redes dedicadas.

El beneficio a mediano plazo para los departamentos de IT podría ser el acceso a upgrades tecnológicos con foco en pospago y estabilidad de red, aunque la ejecución final de estas mejoras permanece sujeta también a la aprobación de los órganos reguladores.

El valor de Telefónica México

La operación es la segunda más alta de las desinversiones de Telefónica en América Latina, solo por debajo de Argentina ($1,245 mdd). Le siguen Colombia, Uruguay ($389 mdd) y Ecuador ($380 mdd).

La empresa española llegó a México en 2000 a través de un acuerdo de su filial de Móviles para adquirir cuatro operadores regionales del norte de México, propiedad de Motorola, en una operación equivalente a unos $1,790-$1,800 millones de dólares al cambio de la época.

El experto en telecomunicaciones y director general de la firma The CIU, Ernesto Piedras, señaló al participar en IT Masters Update Review en septiembre de 2025 que el valor de Movistar, ya como OMV, era su base de clientes.

Datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señalan que al cierre del segundo trimestre de 2025 —su actualización más reciente—, Telefónica Movistar sumaba 20 millones 765,926 líneas activas de telefonía móvil, lo que representaba 14.6% del mercado, ocupando el tercer lugar por debajo de Telcel (58.5%) y AT&T (16.1%).

Telefónica, por su parte, reportó en el cuatro trimestre de 2025, 21.7 millones de accesos en el país, una caída de 7% interanual, debido principalmente al segmento de prepago.

A pesar de ello, su base sí se diferencia de sus principales rivales. The CIU reportó en agosto de 2025 que Movistar alcanzó un ingreso promedio por usuario móvil al mes (ARPU por sus siglas en inglés) estimado de $74.4 pesos mensuales, la mitad del promedio en la industria ($142.8 pesos). Telcel alcanzó los $183 pesos mientras que AT&T registró $146.7 pesos.

Análisis de impacto: El futuro de la conectividad B2B

La salida definitiva de Telefónica del mercado mexicano mediante la venta a Melisa Acquisition (integrado por Oxio y Newfoundland Capital) marca un punto de inflexión en las telecomunicaciones del país. Más allá de la transacción financiera, este movimiento redefine la operatividad de los servicios móviles para el sector empresarial.

A continuación, desglosamos los impactos clave en infraestructura, continuidad operativa y estrategia de red que los líderes de tecnología (CIO y CTO) deben considerar para 2026:

Factor de Impacto Consecuencia para el mercado IT Implicación para empresas (B2B) Modelo operativo Consolidación del modelo Asset-Light (sin infraestructura propia). Menor Capex para el operador, permitiendo inversión en servicios digitales. Continuidad de marca Mantenimiento de la marca Movistar bajo nueva administración. Estabilidad en contratos vigentes y acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estrategia de red Dependencia fortalecida de la red de acceso de AT&T. La calidad de la señal seguirá vinculada a los acuerdos de compartición de red. Competitividad Mayor agilidad financiera para competir en el segmento de valor. Posible agresividad en ofertas de conectividad para PyMEs y grandes cuentas.

Preguntas frecuentes sobre la venta de Telefónica México

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar tras la venta de Telefónica México? Los usuarios no experimentarán cambios en su servicio ni en sus contratos actuales. La marca Movistar permanecerá operativa en el país bajo la administración del consorcio Melisa Acquisition, manteniendo los acuerdos de nivel de servicio (SLA) vigentes.

¿Quién compró la subsidiaria de Telefónica en México? La subsidiaria fue adquirida por Melisa Acquisition, un consorcio tecnológico integrado por Oxio (plataforma de Cloud-mobile) y Newfoundland Capital Management, por un monto de $450 millones de dólares.

¿Cambiará la cobertura de red tras esta transacción? No. La estrategia de red se mantiene bajo el modelo “asset-light”, utilizando la infraestructura de acceso de AT&T México mediante el acuerdo de compartición de red vigente, lo que garantiza la continuidad de la cobertura nacional.