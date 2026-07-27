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Uso temporal de espectro durante el mundial aumentó hasta 228% velocidad en Estadio Azteca: CRT

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La autorización inédita de la CRT a Telcel, AT&T y Altán permitió migrar a video 4K en recintos, aunque las redes apenas alcanzaron el piso previsto por Ookla.

Publicado el 27 jul 2026
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Fachada del Estadio Ciudad de México con aficionados donde se aplicó el uso de espectro temporal CRT para mejorar la red.
Crédito: Archivo ShutterStock

La velocidad de carga y descarga en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) se duplicó durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El aumento, explicó en un comunicado, se debió gracias a la aprobación del uso temporal del espectro, que por primera vez en la historia otorgó el Estado mexicano a los operadores del servicio móvil.

Durante el México-Inglaterra, el pasado 5 de julio, la velocidad de carga aumentó 227.8% (de 9.45 a 30.98 Megabits por segundo [Mbps]) en contraste con el juego entre México-Portugal, celebrado el 28 de marzo de 2026. En cuanto a la descarga se registró un incrementó de 165.2% (de 14.09 a 37.36 Mbps).

De acuerdo con el órgano regulador, esta mejora permitió a los aficionados asistentes la posibilidad de pasar de reproducir contenidos en alta definición (HD) a visualizar videos en 4K.

En el caso del Zócalo, donde se estableció el FIFA Fan Fest, la velocidad de descarga durante el México-Inglaterra registró un crecimiento de 47.9%, al pasar de 12.22 a 18.07 Mbps, y un incremento de 43% en la de carga, de 10.10 a 14.44 Mbps, con respecto al desempeño el 1 de marzo de 2026, cuando fue el concierto de Shakira.

Desempeño de red frente a reportes de Ookla

La CRT explicó que estos resultados fueron documentados con información obtenida a través de la plataforma de medición Speedtest por Ookla, firma que en marzo pasado ya había reportado que los estadios mexicanos tendrían la conexión más lenta de las tres sedes mundialistas.

Sin embargo, las velocidades reportadas como crecimiento por parte de la CRT apenas alcanzaron los mínimos que la empresa de pruebas web y diagnóstico de redes había reportado en marzo pasado.

Ookla, en su reporte de marzo pasado, indicó que el Estadio Banorte —nombre actual del Azteca— sería el que daría menor velocidad de descarga de los 16 estadios del Mundial 2026 con 35.66 Mbps, mientras que el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta (Estados Unidos), ofrecería 413.74 Mbps.

Despliegue de infraestructura de Telcel, AT&T y Altán

De acuerdo con la CRT, las compañías móviles que solicitaron la autorización de uso de espectro temporal fueron Altán Redes, AT&T México y Telcel, que desde el pasado 11 de mayo lo implementaron en los estadios, aeropuertos y Fan Fest de las tres sedes mundialistas.

El órgano regulador detalló que el despliegue de infraestructura ocurrió en 854 sitios con tecnología LTE y más de 102 sectores 5G en estadios.

“Esta experiencia demuestra la importancia de la coordinación entre la autoridad reguladora y los operadores para responder a situaciones extraordinarias y preservar la calidad de los servicios móviles durante eventos masivos”, dijo la CRT.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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