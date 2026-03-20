Banxico pide simplificar transferencias electrónicas en SPEI

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, llamó a la banca a impulsar las transferencias electrónicas como medio de cobro y de pago a fin de extender la adopción de pagos digitales.

Durante la 89.a Convención Bancaria, pidió a los banqueros “tener una hoja de ruta de implementación concreta para mejorar la iniciación de transferencias y los servicios que ofrecen a sus clientes en SPEI [Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios]”.

De acuerdo con datos de Banxico, durante 2025 se realizaron más de 7,300 millones de transferencias electrónicas en el SPEI, por un monto cercano a los $600 billones de pesos, que equivalen a aproximadamente 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año.

Rodríguez Ceja indicó que si bien el uso de las transferencias electrónicas como medio de pago entre la población continuó al alza, lo que —consideró— “va en la dirección correcta”, es necesario que los intermediarios financieros, y particularmente la banca, aceleren el uso del SPEI para atender los rezagos que presenta su sector en la adopción de pagos digitales entre la población.

México, comentó, ya cuenta con una de las infraestructuras de pagos más avanzadas del mundo. Sin embargo, apuntó que “el reto es claro: traducir esa capacidad en uso, en adopción y en beneficios tangibles para toda la población. Los servicios de pagos que no llegan a todos, no cumplen cabalmente su propósito”.

Indicadores Clave de Pagos Digitales: Cierre de 2025 – Proyección 2026

Indicador Cifra Oficial (2025/2026) Variación Real / Impacto Volumen de Transferencias SPEI 7,300 millones de operaciones Incremento masivo en adopción P2P y B2B. Valor Transaccionado (SPEI) $600 billones de pesos Equivalente a 16.8 veces el PIB nacional. Operaciones con Tarjetas 11,000 millones de transacciones Crecimiento del 13.9% en volumen. Monto en Consumo de Tarjetas $6.4 billones de pesos Incremento del 7.9% en términos reales. Infraestructura de Aceptación SoftPOS / NFC Adaptado Transición de TPV física a terminales digitales. Modelo Operativo Payment-as-a-Service (PaaS) Integración de pagos vía API de open banking.

Interoperabilidad y open banking, la ruta hacia PaaS

La simplificación del SPEI se perfila como el catalizador necesario para la convergencia con el open banking en México.

Al estandarizar metadatos de transacciones y formatos de solicitud de pago, las instituciones podrán orquestar transferencias instantáneas directamente en plataformas de terceros, como los ERP o marketplaces, sin que el usuario abandone la aplicación.

Esta arquitectura, que ya permite la traducción de mensajes entre protocolos locales y SWIFT, posicionaría a México en la ruta de los esquemas regionales de pagos inmediatos en América Latina, acercando al país a modelos de pago como servicio (PaaS por sus siglas en inglés) consolidados en mercados europeos y asiáticos.

Sin embargo, la masificación y simplificación de los flujos digitales conlleva un riesgo inherente: la ampliación de la superficie de ataque para fraudes en cadena, especialmente en operaciones persona a persona (P2P por sus siglas en inglés).

Banxico ha advertido que la reducción de la fricción en el UX debe compensarse con robustas capas de gobernanza de riesgo tecnológico. Esto incluye la implementación de autenticación adaptativa (MFA y biometría) y modelos de riesgo conductual en tiempo real.

Para 2026, la “simplificación” no será solo un ejercicio de diseño, sino una prueba de resiliencia operativa que exigirá a los bancos planes de contingencia y pruebas de penetración constantes ante ciberamenazas.

Reformas a guías técnicas del SPEI, a consulta pública

La titular de Banxico se refirió a la necesidad de simplificar la experiencia de uso para que la población realice transferencias electrónicas estandarizadas y en un mínimo de pasos en sus dispositivos móviles.

“Ofrecer una alternativa con estas características busca mitigar parte de las fricciones e ineficiencias que hoy se trasladan a la población en el momento de recurrir a las transferencias como medio de pago instantáneo”, señaló.

En ese sentido, Rodríguez Ceja habló del inició la consulta pública para modificar las “Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” y las “Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios”.

La funcionaria explicó que su propósito es ofrecer al público “el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida a través de sus dispositivos móviles”.

El regulador busca imponer criterios comunes en la lógica de autorización e integración de datos KYC (Know Your Customer). Para la banca y el sector fintech, esto significa homogeneizar flujos de validación de instrumentos —como CLABE, tarjetas y números celulares— bajo un marco normativo más exigente que alinea la Circular 14/2017 con nuevas reglas de protección al consumidor.

Esta “norma de facto” de interoperabilidad obligará a los neobancos a replantear sus arquitecturas de pago para integrarse nativamente al estándar centralizado.

Esta reforma, añadió Rodríguez Ceja, se complementará con guías técnicas, en las que se especificarán los procesos y pasos que deberán implementar todas las instituciones participantes del SPEI en sus aplicaciones.

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Mercado de tarjetas 2026: Crecimiento heterogéneo

En cuanto al mercado de tarjetas, Rodríguez Ceja señaló que la dinámica de crecimiento muestra una desaceleración respecto a años previos.

Al cierre de 2025, el uso de los plásticos de débito y crédito consolidó un volumen total de más de 11,000 millones de operaciones por un monto de $6.4 billones de pesos, lo que representa un incremento anual de 13.9% en volumen y 7.9% en monto en términos reales.

“Este crecimiento ha sido altamente heterogéneo, concentrándose principalmente en las grandes ciudades del país. Lo anterior refleja la necesidad de promover una mayor aceptación de pagos con tarjeta en comercios”, dijo.

Agregó que esto se logrará si se incrementa la disponibilidad de terminales punto de venta (TPV) en todo el país, “particularmente para aquellos establecimientos en sectores y regiones que históricamente no han sido debidamente atendidos por la banca”.

Esta necesidad de expandir la red de aceptación ya ha sido abordada por instituciones como dentro de su aplicación móvil para teléfonos Android. Esta tecnología permite realizar cobros contactless convirtiendo el smartphone en una terminal digital, eliminando las barreras físicas de la infraestructura de cobro tradicional.