BBVA México apuesta por las "finanzas embebidas" y lanza Pago Directo | IT Masters Mag

BBVA México apostará por lo que llama “finanzas embebidas” y como primer paso presentó el lunes Pago Directo, una nueva solución de cobro y pago digital que permite a sus clientes realizar compras en línea, pagando desde su aplicación móvil sin compartir sus datos.

En palabras del director de Estrategia y Soluciones de BBVA México, Ricardo Duhart, la evolución consiste en dónde y cómo aparece la banca dentro de la vida de las personas y de las empresas.

Las finanzas embebidas, explicó, “son servicios financieros que dejan de sentirse como banco y empiezan a sentirse más como una parte natural de la experiencia digital. Es una banca invisible, pero que es muy poderosa, muy humana y muy contextual, porque llega a las personas justo en donde lo requieren”.

Desarrollado y estrenado por primera vez en México, Pago Directo funciona a través de dispositivos móviles y escritorio, con las cuentas de débito del banco, sin mínimos ni máximos de compra.

“En BBVA México estamos construyendo esta banca a través de una infraestructura abierta, colaborativa y segura que permite integrar estos servicios financieros directamente en nuestros ecosistemas de empresas fintech y plataformas”, señaló Duhart.

¿Cómo funciona Pago Directo?

Conekta, su primer aliado

Para pago directo, BBVA México eligió como su primer aliado desde agosto de 2025 a Conekta, la plataforma que con una sola integración permite a los comercios ofrecer todos los métodos de pago en línea.

Fundada en 2012, la fintech mexicana suma más de 8,000 empresas que trabajan con ella, ha procesado $9,900 millones de dólares y superó un total de 302 millones de transacciones procesadas. Además, es cliente de Spark, la unidad del banco diseñada para impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas.

El CEO de Conekta, Héctor Cárdenas, declaró sentirse lleno de orgullo de que el principal banco del país los haya considerado para hacer la prueba.

En etapa de prueba, se realizaron 26,000 transacciones por un monto de $25.3 millones de pesos, alcanzando a 24,000 usuarios con un ticket promedio de casi $1,000 pesos por transacción. La solución ha sido integrada por 389 empresas embebidas con Conekta.

El director general de Banca de empresas e instituciones de BBVA México, Alejandro Cárdenas Bortoni, indicó que “la digitalización ha cambiado la manera en que las compañías operan: hoy más de 80,000 clientes empresariales utilizan sus canales digitales, realizando 70 millones de transacciones cada mes”.